21 ноября
Взрыв в Одесском ТЦК: погиб мужчина, военные рассказали подробности
16:38  21 ноября
Разбойное нападение в Киеве: мужчина взорвал гранату, убегая из магазина
15:21  21 ноября
Дождь, снег и гололедица: украинцев предупредили об ухудшении погоды
21 ноября 2025

Психологическое давление войны: на Днепропетровщине удалось спасти двух человек после попытки суицида

21 ноября 2025, 21:18
Фото: Facebook/Марина Авдиенко
Специалисты экстренной медицинской помощи сообщают о росте количества критических обращений, связанных с психологическим истощением из-за военных обстоятельств

Об этом сообщают в Днепропетровском областном центре экстренной медицины, передает RegioNews.

В Никопольском районе медики экстренной помощи за последнюю неделю дважды спасали людей, находившихся в критическом психологическом состоянии. Специалисты отмечают, что длительное пребывание под давлением военных обстоятельств отрицательно сказывается на эмоциональном состоянии жителей региона, что может приводить к серьезным кризисным ситуациям.

Первый вызов поступил из одного из населённых пунктов района. Там 64-летний местный житель оказался в опасной ситуации из-за резкого ухудшения психоэмоционального состояния. Родственникам удалось вовремя обратиться за помощью, и бригада экстренной медицинской помощи стабилизировала мужчину и доставила его в больницу для последующего наблюдения.

Другой инцидент произошел уже в Никополе и потребовал выезда команды интенсивной терапии. Согласно информации медиков, 49-летний мужчина также переживал серьезный психологический кризис. Он получил тяжелые травмы, нуждался в немедленной помощи и последующей госпитализации в областную больницу имени Мечникова. Пациента транспортировали в сопровождении реанимационной бригады, обеспечившей его стабильное состояние при перевозке.

Представитель Днепропетровского областного центра экстренной медицины Марина Авдиенко отмечает, что психологическое напряжение, вызванное войной, значительно усиливает эмоциональные перегрузки среди населения. Медики призывают людей не оставаться наедине с трудностями, обращаться к специалистам и родственникам, если появляются тревожные или депрессивные проявления. По словам работников экстренной службы, своевременное обращение за помощью нередко играет ключевую роль в сохранении жизни.

Напомним, в Киеве 17-летний школьник выпрыгнул из окна третьего этажа учебного учреждения после того, как девушка сообщила ему о разрыве отношений во время перерыва – юношу с переломами обеих ног экстренно госпитализировали.

21 ноября 2025
