21 ноября
В Полтаве работнику ТЦК сломали ногу
21 ноября
В Киеве 22-летний парень маскировал продажу наркотиков под торговлю чехлами для телефонов
21 ноября
В Одесской области перевернулась лодка с людьми: двое погибших, третьего ищут
21 ноября 2025, 14:30

На Днепропетровщине мужчина торговал "билетами за границу" для уклонистов

21 ноября 2025, 14:30
Фото: Нацполиция
В Днепропетровской области разоблачили схему местного жителя. Он продавал поддельные документы мужчинам, которые хотели бежать за границу

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

45-летний житель города Синельниково наладил схему: он продавал фальшивые справки, якобы дававшие возможность получить отсрочку от мобилизации или беспрепятственно пересечь государственную границу.

"Товар" он предлагал мужчинам за 100 тысяч гривен. В частности, это были фейковые справки об инвалидности, акт о постоянном уходе за больным родственником или другие медицинские документы. Как выяснили правоохранители, все бумаги были фиктивными.

Задержан злоумышленник, когда он получал 100 тысяч гривен. Сейчас он уже получил подозрение. Теперь ему грозит до девяти лет заключения.

Напомним, ранее на Буковине пограничники разоблачили очередную схему по незаконному пересечению границы. Чтобы попасть в ЕС, мужчины платили по 10 тысяч евро каждый.

21 ноября 2025
07 августа 2025
