В Днепропетровской области разоблачили схему местного жителя. Он продавал поддельные документы мужчинам, которые хотели бежать за границу

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

45-летний житель города Синельниково наладил схему: он продавал фальшивые справки, якобы дававшие возможность получить отсрочку от мобилизации или беспрепятственно пересечь государственную границу.

"Товар" он предлагал мужчинам за 100 тысяч гривен. В частности, это были фейковые справки об инвалидности, акт о постоянном уходе за больным родственником или другие медицинские документы. Как выяснили правоохранители, все бумаги были фиктивными.

Задержан злоумышленник, когда он получал 100 тысяч гривен. Сейчас он уже получил подозрение. Теперь ему грозит до девяти лет заключения.

