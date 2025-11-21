16:38  21 ноября
Разбойное нападение в Киеве: мужчина взорвал гранату, убегая из магазина
15:47  21 ноября
В Одесском ТЦК произошел взрыв
15:21  21 ноября
Дождь, снег и гололедица: украинцев предупредили об ухудшении погоды
21 ноября 2025, 18:18

Четыре школьника из Днепропетровщины и Черкасщины сорвали планы ФСБ

21 ноября 2025, 18:18
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

СБУ и Нацполиция отметили четырех подростков, которые отказались работать на ФСБ и сообщили о вербовке

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Награждение состоялось в рамках всеукраинской кампании "Спали ФСБшника".

Ранее в мае СБУ уже отмечала двух несовершеннолетних из Кривого Рога, которых российские спецслужбы также пытались завербовать. На этот раз ФСБ пыталась привлечь в диверсии 16-летнего жителя прифронтового Синельникова.

Через соцсети ему предлагали "быстрый заработок" в обмен на поджог башен мобильной связи и логистического состава Сил обороны. Подростку присылали подробные инструкции по изготовлению зажигательных смесей и давили психологически.

Юноша отказался следовать указаниям и обратился к правоохранителям. Еще трое школьников из Черкасской области также сообщили о попытках вербовки. Российские спецслужбы пытались склонить их к диверсионным действиям через соцсети.

Благодаря своевременным обращениям подростков удалось предотвратить преступления, установить "кураторов" из ФСБ и заблокировать их деятельность.

СБУ призывает граждан и родителей быть бдительными и немедленно сообщать о признаках враждебного влияния на:

Напомним, что недавно Контрразведка Службы безопасности задержала 16-летнего харьковчанина, который сотрудничал с российскими спецслужбами и вербовал несовершеннолетних украинцев для совершения терактов.

21 ноября 2025
07 августа 2025
