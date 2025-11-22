Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область ударними дронами

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.

За його словами, ворог вдарив безпілотниками по Вербківській громаді Павлоградського району. Виникла пожежа. Внаслідок атаки там понівечена інфраструктура.

На Синельниківщині росіяни атакували Дубовиківську громаду. Постраждала 57-річна жінка. Пошкоджені соціальний заклад та лінія електропередач.

Нікопольщину російська армія обстрілювала із артилерії та FPV-дронів. Росіяни нанесли удари по самому Нікополю, Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській громадах. Горів приватний будинок.

Як повідомлялось, на Дніпропетровщині правоохоронці евакуювали поранену жінку під прицілом російського дрона. Подія сталась на Нікопольщині.