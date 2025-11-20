Фото: глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко

В нескольких районах Днепропетровщины зафиксировали серию российских атак, которые привели к разрушениям, ранениям и гибели гражданской женщины

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

В Днепре в течении дня было неспокойно. Вражеские обстрелы повлекли повреждение окон в двух многоэтажных домах, сообщили местные службы. Инцидент стал одним из нескольких эпизодов российских атак по области.

В Никопольском районе в течение дня фиксировали артиллерийские удары и атаки FPV-дронов. Под огонь попали Никополь, а также Марганецкая и Мировская громады. В результате повреждены два частных домохозяйства, предварительно без жертв. Специалисты уточняют масштабы разрушений и помогают местным жителям.

Спасатели работают на месте обстрелов

В Павлоградском районе российские беспилотники атаковали Юрьевскую громаду. Ранения получил 33-летний мужчина, его госпитализировали в тяжелом состоянии. На территории громады зафиксировано разрушение элементов инфраструктуры, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Также удары были нанесены по Покровской громаде Синельниковского района, где российская армия применила управляемые авиабомбы. Погибла 85-летняя женщина. В результате атаки возник пожар, повреждены около десяти частных домов, магазин, автомобиль, газопровод и линия электропередач. Спасатели ликвидировали возгорание и работают над восстановлением критических объектов. По данным Воздушного командования, украинские силы ПВО сбили над регионом 11 вражеских беспилотников.

Ранее сообщалось, Днепропетровщина снова попала под массированную атаку вражеских дронов – серия взрывов прозвучала вечером 20 ноября.