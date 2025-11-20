15:21  21 листопада
Дощ, сніг та ожеледиця: українців попередили про погіршення погоди
13:49  21 листопада
У Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу
09:03  21 листопада
На Одещині перекинувся човен з людьми: двоє загиблих, третього шукають
20 листопада 2025, 19:40

На Дніпропетровщині поїзд насмерть збив людину

20 листопада 2025, 19:40
Фото: Телеграм/ХДніпро
В Діївці сталося смертельне зіткнення людини з поїздом, правоохоронці встановлюють обставини трагедії

Про це очевидці повідомляють в місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У селищі Діївка сталася смертельна залізнична аварія. Людина потрапила під потяг і загинула на місці події. Інформація про особу постраждалого наразі уточнюється.

На місце події прибули рятувальні служби та правоохоронці. Вони організували охорону місця події та почали фіксувати обставини трагедії. Попередньо встановлюються причини інциденту та можливі фактори, що призвели до нещасного випадку.

Залізничне сполучення на цій ділянці було тимчасово обмежене. Ведеться слідство для з’ясування всіх деталей події та встановлення відповідальності.

Місцева поліція закликає свідків повідомляти будь-яку інформацію, яка може допомогти у розслідуванні, та дотримуватися правил безпеки на залізничних переїздах.

Раніше повідомлялося, в Одесі потяг на смерть збив 75-річну жінку, яка переходила колії у невстановленому місці й проігнорувала сигнали машиніста – навіть екстрене гальмування не врятувало пенсіонерку від фатальних травм.

21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
07 серпня 2025
