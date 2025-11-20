Фото: Телеграм/ХДніпро

В Діївці сталося смертельне зіткнення людини з поїздом, правоохоронці встановлюють обставини трагедії

Про це очевидці повідомляють в місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У селищі Діївка сталася смертельна залізнична аварія. Людина потрапила під потяг і загинула на місці події. Інформація про особу постраждалого наразі уточнюється.

На місце події прибули рятувальні служби та правоохоронці. Вони організували охорону місця події та почали фіксувати обставини трагедії. Попередньо встановлюються причини інциденту та можливі фактори, що призвели до нещасного випадку.

Залізничне сполучення на цій ділянці було тимчасово обмежене. Ведеться слідство для з’ясування всіх деталей події та встановлення відповідальності.

Місцева поліція закликає свідків повідомляти будь-яку інформацію, яка може допомогти у розслідуванні, та дотримуватися правил безпеки на залізничних переїздах.

