17:17  20 ноября
В Виннице загорелся генератор возле магазина
15:35  20 ноября
В Черновцах водитель сбил пенсионерку и скрылся с места аварии
13:37  20 ноября
В Украину идет потепление до +20 градусов
UA | RU
UA | RU
20 ноября 2025, 18:15

Днепропетровщина снова под шахедной атакой

20 ноября 2025, 18:15
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

В Днепропетровской области специалисты продолжают фиксировать последствия атаки дронами, что повлекло за собой серию взрывов в регионе

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

Днепропетровская область вечером 20 ноября снова оказалась под атакой вражеских беспилотников. В регионе была слышна серия громких взрывов, повлекших тревогу среди жителей. В настоящее время специалисты устанавливают масштабы и характер последствий, в том числе возможные повреждения инфраструктуры или частных зданий.

Об обстреле сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко. По его словам, силы ПВО работали по целям в небе, а информация о пострадавших или разрушении уточняется. Он призвал жителей области оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и не игнорировать сигналы тревоги.

Местные Telegram-каналы также информировали о приближении новой группы ударных БпЛА, двигавшихся в направлении Днепра с юго-востока. Пользователи делились видео с характерными звуками дронов и взрывами, которые прогремели в разных районах. Официальные данные по типу сбитых аппаратов и результатам работы противовоздушной обороны будут опубликованы после проверки.

Ранее сообщалось, в Днепре в результате попадания вражеского дрона вспыхнул пожар на складе с пищевыми продуктами. Это уже очередной эпизод в серии беспилотных атак на Днепропетровщину, где агрессор методично уничтожает гражданскую инфраструктуру, оставляя жителей без света и продовольствия.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрел взрыв Днепропетровская область дрон атака шахеды
Силы обороны второй раз атаковали Рязанский НПЗ – Генштаб
20 ноября 2025, 17:49
В результате российской атаки по Днепру пострадал склад Всемирной продовольственной программы ООН: фото
20 ноября 2025, 16:29
В центре Киева вспыхнула квартира: предварительно из-за взрыва зарядной станции
20 ноября 2025, 15:03
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
НАБУ проводит обыски в "Нафтогазе": готовится подозрение для загадочного Али Бабы
20 ноября 2025, 20:41
Хотели "закрыть дело о СОЧ": в Одессе волонтер благотворительного фонда за более 40 тысяч долларов "помогал" военному
20 ноября 2025, 20:14
Три пути для Украины: плохой мир, ничего не менять или военный переворот
20 ноября 2025, 20:08
Bitcoin и Ethereum продолжают стремительное падение: что происходит с криптой
20 ноября 2025, 20:04
В Украине от осложнений гриппа и ОРВИ уже умерли 71 человек – ЦОЗ
20 ноября 2025, 19:47
На Днепропетровщине поезд насмерть сбил человека
20 ноября 2025, 19:40
У Трампа прописали для Украины условия на которых заключать перемирие
20 ноября 2025, 19:39
На Днепропетровщине правоохранители эвакуировали раненую женщину под прицелом русского дрона
20 ноября 2025, 19:35
Зеленский может объявить виновным в кризисе Давида Арахамию: лишить руководства фракцией и ввести санкции
20 ноября 2025, 19:25
Нардеп Мокан отказался от встречи с Зеленским – ожидал кадровых решений
20 ноября 2025, 19:12
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Все блоги »