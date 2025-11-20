Фото: иллюстративное

В Днепропетровской области специалисты продолжают фиксировать последствия атаки дронами, что повлекло за собой серию взрывов в регионе

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

Днепропетровская область вечером 20 ноября снова оказалась под атакой вражеских беспилотников. В регионе была слышна серия громких взрывов, повлекших тревогу среди жителей. В настоящее время специалисты устанавливают масштабы и характер последствий, в том числе возможные повреждения инфраструктуры или частных зданий.

Об обстреле сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко. По его словам, силы ПВО работали по целям в небе, а информация о пострадавших или разрушении уточняется. Он призвал жителей области оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и не игнорировать сигналы тревоги.

Местные Telegram-каналы также информировали о приближении новой группы ударных БпЛА, двигавшихся в направлении Днепра с юго-востока. Пользователи делились видео с характерными звуками дронов и взрывами, которые прогремели в разных районах. Официальные данные по типу сбитых аппаратов и результатам работы противовоздушной обороны будут опубликованы после проверки.

Ранее сообщалось, в Днепре в результате попадания вражеского дрона вспыхнул пожар на складе с пищевыми продуктами. Это уже очередной эпизод в серии беспилотных атак на Днепропетровщину, где агрессор методично уничтожает гражданскую инфраструктуру, оставляя жителей без света и продовольствия.