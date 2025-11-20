Во Франковске конфликт на дороге закончился ножевым ранением

Фото: Национальная полиция

Полицейские Ивано-Франковской области разыскали и задержали местного жителя, который нанес тяжелое ножевое ранение водителю

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Событие произошло 15 ноября на улице Хоткевича в Ивано-Франковске.

По данным полиции, между 45-летним водителем автомобиля Mercedes-Benz, 24-летним водителем BMW и его 47-летним пассажиром возник словесный конфликт из-за аварийной ситуации на дороге по улице Независимости.

Во время движения, остановившись на светофоре, пассажир BMW вышел из авто и несколько раз ударил кулаком по двери Mercedes-Benz. Возмущенный водитель начал ехать за автомобилем нарушителя.

Конфликт продолжился во дворе на улице Хоткевича, где пассажир BMW достал нож и нанес водителю Mercedes-Benz два удара в участок грудной клетки и живота. Пострадавшего с тяжкими телесными повреждениями госпитализировали.

Злоумышленник покинул место происшествия, но полицейские оперативно установили его местонахождение и задержали в процессуальном порядке.

Фигуранту сообщено о подозрении. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

