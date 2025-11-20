Вечером 19 ноября, в результате очередной российской атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), по Днепру был поврежден склад пищевой продукции Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН). По предварительным данным, в результате удара были нанесены серьезные повреждения складских помещений

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

Представители ВПП ООН проводят подсчет убытков, оценивая масштабы повреждений и потерь. Сообщается, что в составе содержались важные запасы пищевых продуктов, которые используются для гуманитарной помощи в Украине и других странах, пострадавших от конфликта.

Реакции от представителей ООН или официальных органов Украины пока не последовало, однако эта атака стала еще одним примером использования гражданских объектов в качестве мишеней в войне. В ситуации, когда продовольственная безопасность критически важна, эти действия могут иметь серьезные последствия для пострадавших граждан и регионов.

Гуманитарные организации уже заявили о необходимости срочных мер по защите гуманитарных складов и доставке продовольствия к нуждающимся.

Напомним, 19 ноября в Тернополе в результате российских ударов по жилым многоэтажкам возникли масштабные разрушения, пожары и человеческие жертвы. Из-под завалов многоэтажки извлекли живого пострадавшего.