20 листопада 2025, 18:47

У Дніпрі затримали чоловіка, який завдав тяжких ножових поранень 24-річній жінці

20 листопада 2025, 18:47
Фото: Національна поліція України
Правоохоронці з'ясовують усі обставини сімейного конфлікту, який у Дніпрі завершився тяжким пораненням молодої жінки

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Дніпрі правоохоронці встановили обставини інциденту, під час якого жінка отримала тяжкі ножові поранення. За даними поліції, між подружжям виникла раптова сварка, що переросла у фізичний конфлікт. У ході суперечки 30-річний чоловік ударив ножем у грудну клітку 24-річну жінку. Постраждалу терміново госпіталізували, медики надають їй необхідну допомогу.

Подія сталася 19 листопада на вулиці Високовольтній у Соборному районі Дніпра. На місце прибули працівники відділу поліції № 2, які оперативно затримали підозрюваного згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час огляду території та опрацювання місця події правоохоронці вилучили ніж, який, за попередніми даними, був використаний під час нападу.

Наступного дня слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років. Наразі триває досудове розслідування, під час якого правоохоронці встановлюють усі деталі події та можливі мотиви конфлікту.

Нагадаємо, у Кривому Розі правоохоронці затримали 20-річного чоловіка, який під час нічної сутички вбив 16-річного знайомого ударом ножа прямо в серце – підліток помер на вулиці біля готелю, не дочекавшись медиків.

