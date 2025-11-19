Фото: глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко

В Днепре во время вечерней атаки беспилотником загорелось помещение с пищевыми продуктами, пострадавших среди людей нет

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

В Днепре во время вражеской атаки беспилотным летательным аппаратом возник пожар. Загорелось помещение, где хранились пищевые продукты. Предварительно известно, что пострадавших нет, однако информация о последствиях происшествия уточняется.

Ранее в регионе сообщали об ударах агрессора FPV-дронами и артиллерией по Никопольскому району, в частности, по райцентру и громадам Покровска, Марганца, Мирового и Красногригорьевской. Повреждены промышленное предприятие, объекты инфраструктуры, два частных дома, легковые автомобили, а также пострадали пожарная машина и спасательное подразделение. Попадание задело линию электропередач, часть населения осталась без электричества.

Также известно об атаке беспилотника на Грушевскую громаду Криворожья, в результате которого поврежден частный дом.

Согласно уточненной информации, в Днепре в результате утренней атаки зафиксированы повреждения на территории промышленного и коммунального предприятий. Местные службы продолжают оценивать ущерб и ликвидировать последствия обстрелов.

Напомним, накануне известная группа Ziferblat чуть не стала жертвой российской атаки на Днепр – музыканты попали под обстрел прямо в поезде, когда возвращались с концерта в Запорожье.