20:48  19 ноября
В Житомире нашли новорожденного мальчика на улице, полиция разыскивает мать
15:15  19 ноября
В Днепропетровской области пьяный водитель сбил подростка
14:16  19 ноября
Завтра в Украине будет преобладать холодная погода, но иногда ожидается до +14
19 ноября 2025, 21:35

В Днепре в результате попадания вражеского дрона возник пожар на складе пищевых продуктов

19 ноября 2025, 21:35
Фото: глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко
В Днепре во время вечерней атаки беспилотником загорелось помещение с пищевыми продуктами, пострадавших среди людей нет

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

В Днепре во время вражеской атаки беспилотным летательным аппаратом возник пожар. Загорелось помещение, где хранились пищевые продукты. Предварительно известно, что пострадавших нет, однако информация о последствиях происшествия уточняется.

Ранее в регионе сообщали об ударах агрессора FPV-дронами и артиллерией по Никопольскому району, в частности, по райцентру и громадам Покровска, Марганца, Мирового и Красногригорьевской. Повреждены промышленное предприятие, объекты инфраструктуры, два частных дома, легковые автомобили, а также пострадали пожарная машина и спасательное подразделение. Попадание задело линию электропередач, часть населения осталась без электричества.

Также известно об атаке беспилотника на Грушевскую громаду Криворожья, в результате которого поврежден частный дом.

Согласно уточненной информации, в Днепре в результате утренней атаки зафиксированы повреждения на территории промышленного и коммунального предприятий. Местные службы продолжают оценивать ущерб и ликвидировать последствия обстрелов.

Напомним, накануне известная группа Ziferblat чуть не стала жертвой российской атаки на Днепр – музыканты попали под обстрел прямо в поезде, когда возвращались с концерта в Запорожье.

Днепр атака обстрел шахед БПЛА пожар склад
В Тернополе количество погибших возросло до 26, ранены 93 человека после утренней атаки
19 ноября 2025, 21:20
21 ребенок пострадал и трое погибли во время обстрела Тернополя
19 ноября 2025, 20:28
В Днепре задержан мужчина, который похитил телевизор из поврежденного в результате обстрела заведения
19 ноября 2025, 20:11
