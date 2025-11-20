15:21  21 листопада
Дощ, сніг та ожеледиця: українців попередили про погіршення погоди
09:20  21 листопада
У Києві 22-річний молодик маскував продаж наркотиків під торгівлю чохлами для телефонів
09:03  21 листопада
На Одещині перекинувся човен з людьми: двоє загиблих, третього шукають
20 листопада 2025, 18:15

Дніпропетровщина знову під шахедною атакою

20 листопада 2025, 18:15
Фото: ілюстративне
У Дніпропетровській області фахівці продовжують фіксувати наслідки атаки дронами, що спричинила серію вибухів у регіоні

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Дніпропетровська область ввечері 20 листопада знову опинилася під атакою ворожих безпілотників. У регіоні було чутно серію гучних вибухів, які спричинили тривогу серед мешканців. Наразі фахівці встановлюють масштаби та характер наслідків, зокрема можливі пошкодження інфраструктури чи приватних будівель.

Про обстріл повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко. За його словами, сили ППО працювали по цілях у небі, а інформація про постраждалих чи руйнування уточнюється. Він закликав жителів області залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та не ігнорувати сигнали тривоги.

Місцеві Telegram-канали також інформували про наближення нової групи ударних БпЛА, що рухалися у напрямку Дніпра з південного сходу. Користувачі публікували відео з характерними звуками двигунів дронів і вибухами, які пролунали в різних районах. Офіційні дані щодо типу збитих апаратів та результатів роботи протиповітряної оборони будуть оприлюднені після перевірки.

Раніше повідомлялося, в Дніпрі внаслідок влучання ворожого дрону спалахнула пожежа на складі з харчовими продуктами. Це вже черговий епізод у серії безпілотних атак на Дніпропетровщину, де агресор методично знищує цивільну інфраструктуру, залишаючи міста без світла та продовольства.

21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
