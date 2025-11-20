Фото: ілюстративне

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Дніпропетровська область ввечері 20 листопада знову опинилася під атакою ворожих безпілотників. У регіоні було чутно серію гучних вибухів, які спричинили тривогу серед мешканців. Наразі фахівці встановлюють масштаби та характер наслідків, зокрема можливі пошкодження інфраструктури чи приватних будівель.

Про обстріл повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко. За його словами, сили ППО працювали по цілях у небі, а інформація про постраждалих чи руйнування уточнюється. Він закликав жителів області залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та не ігнорувати сигнали тривоги.

Місцеві Telegram-канали також інформували про наближення нової групи ударних БпЛА, що рухалися у напрямку Дніпра з південного сходу. Користувачі публікували відео з характерними звуками двигунів дронів і вибухами, які пролунали в різних районах. Офіційні дані щодо типу збитих апаратів та результатів роботи протиповітряної оборони будуть оприлюднені після перевірки.

Раніше повідомлялося, в Дніпрі внаслідок влучання ворожого дрону спалахнула пожежа на складі з харчовими продуктами. Це вже черговий епізод у серії безпілотних атак на Дніпропетровщину, де агресор методично знищує цивільну інфраструктуру, залишаючи міста без світла та продовольства.