Во время ночной атаки на Днепр известная группа Ziferblat попала под обстрел. Музыканты возвращались поездом с концерта в Запорожье.

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Как рассказали артисты, в некоторых вагонах выбило окна взрывной волной. Обломки стекла разлетелись внутри поезда. К счастью, пассажиры не пострадали. Однако взрыв был очень близок и внезапно, поэтому люди пережили сильный стресс.

По словам музыкантов, взрыв прогремел тогда, когда в небе работали российские беспилотники.

Напомним, ранее российская ракетная атака по центру Балаклеи унесла жизни трех человек и ранила 13 человек, четверо из которых – дети. Попадание пришлось в сердце жилого квартала, где спасателям пришлось тушить масштабные пожары в частных домах, многоэтажках и среди десятков поврежденных автомобилей.