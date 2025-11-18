18:17  18 ноября
На кладбище во Львове заканчиваются места для погребения военных
17:11  18 ноября
В Украине завтра прогнозируют мороз и снег
13:35  18 ноября
На Одесщине пограничник за 5 тысяч долларов помогал уклончивому бежать за границу
18 ноября 2025, 19:25

В Днепре известная группа попала под российский обстрел

18 ноября 2025, 19:25
Фото из открытых источников
Во время ночной атаки на Днепр известная группа Ziferblat попала под обстрел. Музыканты возвращались поездом с концерта в Запорожье.

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Как рассказали артисты, в некоторых вагонах выбило окна взрывной волной. Обломки стекла разлетелись внутри поезда. К счастью, пассажиры не пострадали. Однако взрыв был очень близок и внезапно, поэтому люди пережили сильный стресс.

По словам музыкантов, взрыв прогремел тогда, когда в небе работали российские беспилотники.

Напомним, ранее российская ракетная атака по центру Балаклеи унесла жизни трех человек и ранила 13 человек, четверо из которых – дети. Попадание пришлось в сердце жилого квартала, где спасателям пришлось тушить масштабные пожары в частных домах, многоэтажках и среди десятков поврежденных автомобилей.

обстрел шоу-бизнес Днепр
Российские дроны повредили здания Суспильного и Украинского радио в Днепре
18 ноября 2025, 08:34
Берестин на Харьковщине под ракетным ударом: погибла 17-летняя девушка
18 ноября 2025, 07:07
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Суд принял решение – содержание под арестом Чернышева с залогом более 51 млн грн
18 ноября 2025, 20:45
В Слуге народу считают, что Ермак должен уйти в отставку
18 ноября 2025, 20:44
На юге Украины из-за глобального потепления грозит затопление более 1,1 млн гектаров территории
18 ноября 2025, 20:23
В Харькове мужчина избил работника ТЦК, когда "спасал" мобилизованного
18 ноября 2025, 19:55
Из США депортировали 50 украинцев: что известно о возвращениях и причинах
18 ноября 2025, 19:52
В Одесской области судья помогал мошенникам присваивать квартиры умерших людей
18 ноября 2025, 19:44
Суд по делу Чернышева: два человека явились, чтобы взять экс-вице-ппремьера на поруки
18 ноября 2025, 19:35
На Полтавщине военнослужащие систематически воровали дизтопливо, предназначенное для фронта
18 ноября 2025, 19:29
Оккупант атаковал три района Днепропетровской области: 3 человека пострадали и доставлены в больницу
18 ноября 2025, 19:18
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
