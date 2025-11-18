Фото: ОВА

Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Внаслідок масованої атаки у Дніпрі постраждали дві людини: 59-річну жінку та 67-річного чоловіка госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Виникли декілька пожеж. Понівечені двоповерхова будівля медіа, транспортне та приватне підприємства, адмінбудівля, СТО, магазини та кіоски, заклад громадського харчування, інфраструктура, 6 багатоквартирних будинків, гаражі, понад 20 авто, ще три – знищені.

У Новоолександрівській громаді Дніпровського району зайнялося на території приватного домоволодіння. У Самарівському та Павлоградському районах пошкоджена інфраструктура.

Нікопольщину російська армія атакувала FPV-дронами та артилерією. Поцілила по райцентру, Покровській і Червоногригорівській громадах.

Посадовець зазначив, що сили ППО знищили в області 33 безпілотники.

