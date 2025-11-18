07:55  18 листопада
18 листопада 2025, 07:52

Масована атака на Дніпропетровщину: численні пошкодження, є постраждалі

18 листопада 2025, 07:52
Фото: ОВА
Вночі 18 листопада російські військові спрямували на Дніпропетровщину безпілотники

Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Внаслідок масованої атаки у Дніпрі постраждали дві людини: 59-річну жінку та 67-річного чоловіка госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Виникли декілька пожеж. Понівечені двоповерхова будівля медіа, транспортне та приватне підприємства, адмінбудівля, СТО, магазини та кіоски, заклад громадського харчування, інфраструктура, 6 багатоквартирних будинків, гаражі, понад 20 авто, ще три – знищені.

У Новоолександрівській громаді Дніпровського району зайнялося на території приватного домоволодіння. У Самарівському та Павлоградському районах пошкоджена інфраструктура.

Нікопольщину російська армія атакувала FPV-дронами та артилерією. Поцілила по райцентру, Покровській і Червоногригорівській громадах.

Посадовець зазначив, що сили ППО знищили в області 33 безпілотники.

Нагадаємо, вночі 18 листопада російські війська нанесли ракетні удари по місту Берестин на Харківщині. Загинула 17-річна дівчина, ще 9 осіб постраждали .

