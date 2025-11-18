Масовані обстріли Дніпра: "Укрзалізниця" повідомляє про затримку поїздів

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

"Укрзалізниця" повідомила про затримку руху пасажирських поїздів через масовані удари ворога по місту Дніпро в ніч на 18 листопада

Про це інформує пресслужба перевізника, передає RegioNews.

За даними компанії, із затримкою близько 2,5 годин вирушили поїзди:

31 Запоріжжя – Перемишль,

119 Дніпро – Холм,

приміський поїзд 6044 Пʼятихатки – Дніпро.

Пасажири та бригади поїздів під час атаки перебували в укритті на вокзалі та не постраждали.

Вибухова хвиля пошкодила декілька вікон у вагонах та на вокзалі. Через часткове знеструмлення регіону "Укрзалізниця" задіяла резервні тепловози.

Рух уже повністю відновлено, затримки контрольовані і поступово скорочуються, наголосили в компанії.

Нагадаємо, у ніч на 17 дистопада та впродовж дня російські війська неодноразово обстріляли Нікопольський район, застосувавши артилерію та ударні FPV-дрони. Найінтенсивніше атаки припали на Нікополь, а також Покровську, Мирівську, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Внаслідок обстрілів загинули двоє мешканців. Кількість постраждалих збільшилася до трьох.