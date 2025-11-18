07:55  18 листопада
Усик відмовився від титулу чемпіона світу WBO: хто забере чемпіонський пояс
00:30  18 листопада
Співачка Дорофєєва розповіла, чи планує вона стати мамою
16:16  17 листопада
В Україні значно похолодає, але подекуди очікується до +17
UA | RU
UA | RU
18 листопада 2025, 07:38

Масовані обстріли Дніпра: "Укрзалізниця" повідомляє про затримку поїздів

18 листопада 2025, 07:38
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

"Укрзалізниця" повідомила про затримку руху пасажирських поїздів через масовані удари ворога по місту Дніпро в ніч на 18 листопада

Про це інформує пресслужба перевізника, передає RegioNews.

За даними компанії, із затримкою близько 2,5 годин вирушили поїзди:

  • 31 Запоріжжя – Перемишль,
  • 119 Дніпро – Холм,
  • приміський поїзд 6044 Пʼятихатки – Дніпро.

Пасажири та бригади поїздів під час атаки перебували в укритті на вокзалі та не постраждали.

Вибухова хвиля пошкодила декілька вікон у вагонах та на вокзалі. Через часткове знеструмлення регіону "Укрзалізниця" задіяла резервні тепловози.

Рух уже повністю відновлено, затримки контрольовані і поступово скорочуються, наголосили в компанії.

Нагадаємо, у ніч на 17 дистопада та впродовж дня російські війська неодноразово обстріляли Нікопольський район, застосувавши артилерію та ударні FPV-дрони. Найінтенсивніше атаки припали на Нікополь, а також Покровську, Мирівську, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Внаслідок обстрілів загинули двоє мешканців. Кількість постраждалих збільшилася до трьох.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпро обстріли УЗ затримка поїздів російська армія пасажири війна
Берестин на Харківщині під ракетним ударом: загинула 17-річна дівчина
18 листопада 2025, 07:07
Польща під ударом диверсій: армія перевірить 120 км шляхів до кордону з Україною
17 листопада 2025, 17:42
У порту Ізмаїл після атаки загорілося обладнання на турецькому судні
17 листопада 2025, 14:14
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Усик відмовився від титулу чемпіона світу WBO: хто забере чемпіонський пояс
18 листопада 2025, 07:55
Масована атака на Дніпропетровщину: численні пошкодження, є постраждалі
18 листопада 2025, 07:52
Усі райони Херсону частково знеструмлені: що відомо
18 листопада 2025, 07:40
Армія РФ за добу втратила на війні проти України майже 1000 військових
18 листопада 2025, 07:29
Суд продовжить обрання запобіжного заходу Чернишову 18 листопада
18 листопада 2025, 07:25
Берестин на Харківщині під ракетним ударом: загинула 17-річна дівчина
18 листопада 2025, 07:07
Співак Артем Пивоваров довів усіх прихильників до сліз на концерті несподіваним подарунком дитині
18 листопада 2025, 01:50
"Я була дуже здивована": акторка Наталка Денисенко розповіла про екстремальне побачення
18 листопада 2025, 01:30
"Якого біса?": ведуча Леся Нікітюк розповіла, які чутки про неї її дратували після материнства
18 листопада 2025, 00:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Всі блоги »