Стало известно, как будут отключать свет 18 ноября
В Украине значительно похолодает, но иногда ожидается до +17
Вспышка гепатита А на Закарпатье: в туристической деревне вводят ограничения
17 ноября 2025, 18:55

Россияне били по трем районам Днепропетровщины: двое погибших, трое раненых

17 ноября 2025, 18:55
Фото: глава Днепропетровской ОВА
В нескольких районах Днепропетровщины в течение дня продолжались массированные российские обстрелы, которые привели к гибели людей и масштабным разрушениям гражданской инфраструктуры

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

В ночь на 17 ноября и в течение дня российские войска неоднократно обстреляли Никопольский район, применив артиллерию и ударные FPV-дроны. Интенсивнее всего атаки пришлись на Никополь, а также Покровскую, Мировскую, Марганецкую и Красногригорьевскую громады. Согласно данным Днепропетровской ОВА, в результате обстрелов погибли двое жителей. Число пострадавших увеличилось до трех, среди них 41-летняя женщина, которая обратилась за медицинской помощью и будет проходить лечение амбулаторно.

Спасатели ликвидируют последствия атак и фиксируют повреждения

В громадах отмечены значительные разрушения гражданских объектов и инфраструктуры. Поврежден детский сад, культурно-спортивное учреждение, церковь, рынок и торговый центр. Кроме того, пострадали пять магазинов, парикмахерская, автозаправочная станция, жилой сектор с многоквартирными и частными домами, хозяйственные постройки, транспортные средства и линия электропередач. Спасатели и коммунальные службы работают на местах, фиксируя ущерб и восстанавливая критические объекты.

Отдельно последствия ударов беспилотников зафиксированы в Павлоградском районе, в частности, в Межирицкой и Вербковской громадах. Там травмировалась 33-летняя женщина. В результате попаданий повреждены семь частных домов и два хозяйственных сооружения, еще одно уничтожено полностью. Местные власти проводят обследование зданий и помогают пострадавшим жителям.

На местах работают экстренные службы и коммунальщики

В Синельниковском районе под обстрелы попали Покровская и Межевская громады. Оккупанты применили управляемые авиабомбы и беспилотники. Частично разрушен торговый комплекс, поврежден храм, два образовательных учреждения, девять магазинов, нотариальная контора, административное здание, жилые дома и автомобили. Правоохранители документируют последствия обстрелов для дальнейшего расследования военных преступлений.

Ранее сообщалось, российская ракетная атака по центру Балаклеи унесла жизни трех человек и ранила 13 человек, четверо из которых – дети. Попадание пришлось в сердце жилого квартала, где спасателям пришлось тушить масштабные пожары в частных и многоэтажных домах, и среди десятков поврежденных автомобилей.

