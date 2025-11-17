Фото: голова Дніпропетровської ОВА

У кількох районах Дніпропетровщини протягом доби тривали масовані російські обстріли, що призвели до загибелі людей та масштабних руйнувань цивільної інфраструктури

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

У ніч та впродовж дня російські війська неодноразово обстріляли Нікопольський район, застосувавши артилерію та ударні FPV-дрони. Найінтенсивніше атаки припали на Нікополь, а також Покровську, Мирівську, Марганецьку та Червоногригорівську громади. За даними Дніпропетровської ОВА, унаслідок обстрілів загинули двоє мешканців. Кількість постраждалих збільшилася до трьох, серед них 41-річна жінка, яка звернулася по медичну допомогу та проходитиме лікування амбулаторно.

Рятувальники ліквідують наслідки атак та фіксують пошкодження

У громадах зафіксовані значні руйнування цивільних об’єктів та інфраструктури. Пошкоджено дитячий садок, культурно-спортивний заклад, церкву, ринок і торговий центр. Окрім того, постраждали п’ять магазинів, перукарня, автозаправна станція, житловий сектор із багатоквартирними та приватними будинками, господарські будівлі, транспортні засоби та лінія електропередач. Рятувальники та комунальні служби працюють на місцях, фіксуючи збитки та відновлюючи критичні об’єкти.

Окремо наслідки ударів безпілотників зафіксовані в Павлоградському районі, зокрема у Межиріцькій та Вербківській громадах. Там травмувалася 33-річна жінка. Унаслідок влучань пошкоджено сім приватних будинків та дві господарські споруди, ще одну знищено повністю. Місцева влада проводить обстеження будівель та допомагає постраждалим мешканцям.

На місцях працюють екстрені служби й комунальники

У Синельниківському районі під обстріли потрапили Покровська й Межівська громади. Окупаційні війська застосували керовані авіабомби та безпілотники. Частково зруйнований торговельний комплекс, пошкоджені храм, два освітні заклади, дев’ять магазинів, нотаріальна контора, адміністративна будівля, житлові будинки та автомобілі. Правоохоронці документують наслідки обстрілів для подальшого розслідування воєнних злочинів.

Раніше повідомлялося, російська ракетна атака по центру Балаклії забрала життя трьох осіб та поранила 13 людей, четверо з яких – діти. Влучання прийшлося в самісіньке серце житлового кварталу, де рятувальникам довелося гасити масштабні пожежі в приватних будинках, багатоповерхівках та серед десятків пошкоджених автівок.