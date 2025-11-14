Фото: полиция

ДТП произошло 13 ноября около 10:40 вблизи села Оринин в Каменец-Подольском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Столкнулись автомобиль Volkswagen Crafter под управлением 20-летнего жителя Львовской области и авто Opel Combo, за рулем которого находился 64-летний житель Каменец-Подольского.

От полученных травм водитель Opel скончался на месте. Пострадали водитель Volkswagen и его 18-летняя пассажирка – травмированных госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Следствие продолжается.

Напомним, днем 11 ноября во Львовской области перевернулся школьный автобус. Пострадали 67-летний водитель и его 61-летний пассажир. Учеников в салоне не было.