Столкновение авто на Хмельнитчине: один погибший, еще два человека травмированы
ДТП произошло 13 ноября около 10:40 вблизи села Оринин в Каменец-Подольском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Столкнулись автомобиль Volkswagen Crafter под управлением 20-летнего жителя Львовской области и авто Opel Combo, за рулем которого находился 64-летний житель Каменец-Подольского.
От полученных травм водитель Opel скончался на месте. Пострадали водитель Volkswagen и его 18-летняя пассажирка – травмированных госпитализировали.
По факту аварии возбуждено уголовное производство. Следствие продолжается.
Напомним, днем 11 ноября во Львовской области перевернулся школьный автобус. Пострадали 67-летний водитель и его 61-летний пассажир. Учеников в салоне не было.
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
В Одессе в общежитии произошел пожар: пострадали две девушки
14 ноября 2025, 12:11В Киеве выросло количество пострадавших: под завалами еще могут быть люди
14 ноября 2025, 11:46От тысяч до миллиардов: как отсутствие контроля вредит государству
14 ноября 2025, 11:34Мужчина уже не дышал: в Харьковской области медики спасли человека после клинической смерти
14 ноября 2025, 11:30В Киевской области разоблачили масштабную схему фальсификации жидкостей для электронных сигарет
14 ноября 2025, 11:19Удары РФ по энергетике: Донетчина, Киевщина и Одесщина частично обесточены
14 ноября 2025, 11:16На Житомирщине пенсионерка доверила карточку знакомой и потеряла 68 тыс. гривен
14 ноября 2025, 11:05В Харьковской области вражеский дрон попал в автомобиль газовой службы
14 ноября 2025, 10:51На Буковине разоблачили теневую табачную фабрику: изъяты две промышленные линии
14 ноября 2025, 10:46
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело