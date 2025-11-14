Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

При въезде в деревню во время культивации почвы трактор подорвался на неизвестном боеприпасе.

В результате взрыва пострадал 60-летний водитель. С минно-взрывной травмой верхней правой конечности мужчину госпитализировали в больницу.

"Опасность взрывоопасных предметов в Николаевской области остается высокой", – подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, 13 ноября в Херсоне на российских минах подорвались две "скорые". К счастью, никто не пострадал.