17:12  14 листопада
В Україні значно потеплішає, але подекуди пройдуть дощі
16:04  14 листопада
На Волині затримали прикордонників, які допомагали чоловікам незаконно виїхати за кордон
15:12  14 листопада
У Києві правоохоронці затримали очільника політичної партії на хабарі у 160 00 доларів
UA | RU
UA | RU
14 листопада 2025, 18:08

На очах у перехожих: у Дніпрі вантажівка насмерть збила 65-річного чоловіка

14 листопада 2025, 18:08
Читайте также на русском языке
Фото: Телеграм/ХДніпро
Читайте также
на русском языке

Поліцейські з'ясовують обставини смертельної аварії, що сталася на одному з головних проспектів міста вранці 14 листопада

Про це повідомляє місцевий Телеграм-канал ХДніпро, передає RegioNews.

Трагічний випадок стався сьогодні вранці на проспекті Богдана Хмельницького. За даними правоохоронців, приблизно о 09:20 тут сталася смертельна аварія за участю вантажівки з напівпричепом. Транспортний засіб рухався центральною вулицею міста, коли на дорогу вийшов пішохід. Чоловік орієнтовного віку близько 65 років намагався перейти проїжджу частину нерегульованим переходом.

За попередньою інформацією, водій не встиг зреагувати на появу людини на переході. У результаті наїзду пішохід отримав критичні травми. Медики, які прибули на місце, не змогли врятувати його життя. Чоловік загинув до приїзду швидкої.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські провели першочергові слідчі дії, оглянули ділянку дороги та транспортний засіб. Правоохоронці встановлюють обставини того, як саме стався наїзд, чи дотримувався водій правил дорожнього руху та яка була видимість у цей час. Також планують опитати можливих свідків і переглянути записи з камер відеоспостереження, що розташовані поблизу.

Нагадаємо, на Миколаївщині сталася чергова трагедія через залишки боєприпасів – 14 листопада в селі Вавилове трактор підірвався на невідомому вибуховому предметі під час звичайної культивації ґрунту.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпро ДТП аварія пішохід наїзд смертельна ДТП смерть
На Тернопільщині велосипедист збив 8-річного хлопчика, дитина у лікарні
14 листопада 2025, 12:29
Зіткнення авто на Хмельниччині: один загиблий, ще двоє людей травмовані
14 листопада 2025, 11:56
У Дніпрі жінка разом із сином вирішила заробляти на підпалах автомобілей: як її покарали
14 листопада 2025, 09:30
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Україна запустила серійне виробництво дронів-перехоплювачів "Шахедів"
14 листопада 2025, 17:59
У Києві рятувальник ліквідовував пожежу у власній домівці, у яку влучили росіяни
14 листопада 2025, 17:49
На Прикарпатті чоловік напав із ножем на свого вітчима
14 листопада 2025, 17:20
В Україні значно потеплішає, але подекуди пройдуть дощі
14 листопада 2025, 17:12
На Хмельниччині підприємець хотів "заробити" на їжі для військових: хотів постачати військовим дешевше харчування
14 листопада 2025, 16:15
З початку року ДБР затримало майже 2 тис. осіб
14 листопада 2025, 16:13
На Волині затримали прикордонників, які допомагали чоловікам незаконно виїхати за кордон
14 листопада 2025, 16:04
Гуляйполе. Попрощайтесь із містом на Запорізькому напрямку
14 листопада 2025, 15:51
На Закарпатті засудили чоловіка, який у соцмережах розхвалював російських окупантів
14 листопада 2025, 15:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Всі блоги »