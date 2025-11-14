Фото: Телеграм/ХДніпро

Про це повідомляє місцевий Телеграм-канал ХДніпро, передає RegioNews.

Трагічний випадок стався сьогодні вранці на проспекті Богдана Хмельницького. За даними правоохоронців, приблизно о 09:20 тут сталася смертельна аварія за участю вантажівки з напівпричепом. Транспортний засіб рухався центральною вулицею міста, коли на дорогу вийшов пішохід. Чоловік орієнтовного віку близько 65 років намагався перейти проїжджу частину нерегульованим переходом.

За попередньою інформацією, водій не встиг зреагувати на появу людини на переході. У результаті наїзду пішохід отримав критичні травми. Медики, які прибули на місце, не змогли врятувати його життя. Чоловік загинув до приїзду швидкої.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські провели першочергові слідчі дії, оглянули ділянку дороги та транспортний засіб. Правоохоронці встановлюють обставини того, як саме стався наїзд, чи дотримувався водій правил дорожнього руху та яка була видимість у цей час. Також планують опитати можливих свідків і переглянути записи з камер відеоспостереження, що розташовані поблизу.

Нагадаємо, на Миколаївщині сталася чергова трагедія через залишки боєприпасів – 14 листопада в селі Вавилове трактор підірвався на невідомому вибуховому предметі під час звичайної культивації ґрунту.