Росіяни вдарили по двох районах Дніпропетровщини: пошкоджена інфраструктура
Вночі 14 листопада російська армія атакувала Синельниківський та Нікопольський райони
Про це повідомив т.в.о начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.
Росіяни атакували безпілотниками Петропавлівську громаду Синельниківського району. Внаслідок удару понівечена інфраструктура, виникла пожежа.
Також окупанти билипо Нікопольщині, застосовуючи артилерію та FPV-дрони. Від ворожих атак потерпали Нікополь, Мирівська і Покровська громади.
На щастя, всюди обійшлось без загиблих і постраждалих.
Нагадаємо, в ніч на 14 листопада Росія атакувала Київщину ракетами і дронами. Під удар потрапили об'єкти критичної інфраструктури та мирні населені пункти.
