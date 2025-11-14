Ілюстративне фото: armyinform

Про це повідомив т.в.о начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Росіяни атакували безпілотниками Петропавлівську громаду Синельниківського району. Внаслідок удару понівечена інфраструктура, виникла пожежа.

Також окупанти билипо Нікопольщині, застосовуючи артилерію та FPV-дрони. Від ворожих атак потерпали Нікополь, Мирівська і Покровська громади.

На щастя, всюди обійшлось без загиблих і постраждалих.

Нагадаємо, в ніч на 14 листопада Росія атакувала Київщину ракетами і дронами. Під удар потрапили об'єкти критичної інфраструктури та мирні населені пункти.