14:39  13 листопада
У Києві витратять 150 млн євро на нові вагони метро
12:50  13 листопада
В Україну йде потепління: де і коли підвищиться температура
08:25  13 листопада
На Рівненщині з початку року – 3199 ДТП: 95 загиблих і сотні травмованих
13 листопада 2025, 19:52

Дніпропетровщина додатково отримає 40 млн грн на відновлення та безпеку прифронтових громад

13 листопада 2025, 19:52
Фото: ілюстративне
Дніпропетровщина отримає понад 40 млн грн для відновлення прифронтових громад та забезпечення безпеки місцевих жителів

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Дніпропетровська область отримає додаткове фінансування на підтримку прифронтових територій. Таке рішення ухвалив Уряд на черговому засіданні з метою оперативного відновлення пошкодженої інфраструктури та посилення безпеки громад.

Загалом регіону виділять 40 млн грн. Окремо 1,5 млн грн надійде Грушівській громаді, а 1,7 млн грн – Червоногригорівській. Кошти дозволять ремонтувати пошкоджене майно, облаштовувати укриття та забезпечувати роботу критично важливих підприємств, які постраждали через воєнні дії.

Фінансова підтримка має велике значення для громад, що регулярно піддаються ворожим атакам. Вона допоможе оперативно реагувати на нагальні потреби місцевого населення та підтримувати безпеку.

За словами представників обласної влади, підтримка стала можливою завдяки спільній роботі Уряду та Міністерства розвитку громад і територій, що координує віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба. Це рішення спрямоване на стабілізацію життя мешканців прифронтових районів області.

Раніше повідомлялося, Данія узгодила черговий, вже 28-й пакет військової допомоги для України на суму приблизно $217 мільйонів, який включає фінансування спільного виробництва зброї в Україні за "данською моделлю".

Дніпропетровська область финансирование прифронтові території громада відновлення критична інфраструктура
Ворог атакував три райони Дніпропетровщини: постраждали троє людей, понівечено 15 будинків
13 листопада 2025, 19:25
Програма "Доступні ліки": на Дніпропетровщині запрацювала перша мобільна аптека
13 листопада 2025, 18:14
Прикривався інвалідністю для перетину блокпостів: на Дніпропетровщині затримали російського агента
13 листопада 2025, 12:45
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Уряд запустив програму "Зимова підтримка": кожен українець отримає 1 000 грн
13 листопада 2025, 21:07
Розслідування викрило, що в найближчому колі президента відмивають значні державні гроші
13 листопада 2025, 20:55
В Івано-Франківську чоловік відкрив стрілянину з травматичної зброї після конфлікту
13 листопада 2025, 20:55
У польському потязі жінка з ножем співала гімн України й лаялася
13 листопада 2025, 20:42
У справі про розкрадання в "Енергоатомі" внесли 37 мільйонів застави за двох підозрюваних
13 листопада 2025, 20:28
Запеклі бої: головнокомандувач ЗСУ Сирський розповів, що відбувається на Запорізькому напрямку
13 листопада 2025, 19:55
На вершині воюючої України возсідають громадяни інших держав і представники інших національностей
13 листопада 2025, 19:55
В Україні хочуть спростити деякі правила для іноземців
13 листопада 2025, 19:49
Вирішив заробити: у Львові викрили чоловіка, який торгував наркотиками
13 листопада 2025, 19:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Валерій Чалий
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
