Фото: ілюстративне

Дніпропетровщина отримає понад 40 млн грн для відновлення прифронтових громад та забезпечення безпеки місцевих жителів

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Дніпропетровська область отримає додаткове фінансування на підтримку прифронтових територій. Таке рішення ухвалив Уряд на черговому засіданні з метою оперативного відновлення пошкодженої інфраструктури та посилення безпеки громад.

Загалом регіону виділять 40 млн грн. Окремо 1,5 млн грн надійде Грушівській громаді, а 1,7 млн грн – Червоногригорівській. Кошти дозволять ремонтувати пошкоджене майно, облаштовувати укриття та забезпечувати роботу критично важливих підприємств, які постраждали через воєнні дії.

Фінансова підтримка має велике значення для громад, що регулярно піддаються ворожим атакам. Вона допоможе оперативно реагувати на нагальні потреби місцевого населення та підтримувати безпеку.

За словами представників обласної влади, підтримка стала можливою завдяки спільній роботі Уряду та Міністерства розвитку громад і територій, що координує віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба. Це рішення спрямоване на стабілізацію життя мешканців прифронтових районів області.

