Фото: ДнепроОДА

Жители отдаленных сел Днепропетровщины теперь могут получать лекарства прямо в громаде благодаря новой мобильной аптеке

Об этом сообщает ДнепроОГА, передает RegioNews.

В Днепропетровской области начала работу первая мобильная аптека. Она будет обслуживать 20 населенных пунктов Святовасиловской громады Днепровского района. Автомобиль будет курсировать по заранее определенному графику, и узнать точное расписание можно у своего семейного врача или у представителей местных властей.

Мобильная аптека отправилась в первый рейс

Мобильная аптека уже отправилась в первый рейс. Для удобства и сохранности лекарства автомобиль оборудовали холодильником и специальными шкафами. Это позволяет перевозить препараты без риска их порчи, обеспечивая непрерывный доступ к необходимым медикаментам.

Ассортимент аптечного автомобиля не отличается от стационарных учреждений. Здесь можно найти как лекарство по рецепту, так и без него. Отдельное внимание уделяется препаратам, отпускаемым в рамках программы "Доступные лекарства".

Особое внимание уделяется снабжению лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, расстройствами психики, эпилепсией и проблемами дыхательных путей. Такой формат позволяет жителям отдаленных населенных пунктов получать необходимые медикаменты без дополнительных поездок в большие населенные пункты.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения существенно расширило программу "Доступные лекарства", добавив 85 новых препаратов, которые стали доступны украинцам бесплатно или с частичной оплатой с 30 сентября.