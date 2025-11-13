Фото: Днепропетровская ОВА

На Днепропетровщине российские беспилотники и артиллерия повлекли за собой масштабные разрушения, пострадали люди и частные дома

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

Российские войска продолжают обстрелы Днепропетровщины, в частности, Васильковской и Покровской громад на Синельниковщине и Никопольщине. Враг массированно применял беспилотники и артиллерию, что повлекло за собой многочисленные разрушения и пожары.

Российские войска атаковали Васильковскую и Покровскую громады

В Васильковской громаде повреждена инфраструктура и предприятие. Разрушены два частных дома, еще 13 получили повреждения. Также пострадали хозяйственные постройки и автомобили.

FPV-дрон попал по Покровской громаде, в результате чего пострадали три человека – женщина и двое мужчин. Кроме того, поврежден транспорт и хозяйственные постройки. На Никопольщине атакам подверглись райцентр и Марганецкая, Красногригоревская и Мировская громада. Там были разрушены частные дома, повреждены фермерские хозяйства и погибли домашние животные.

Разрушены частные дома и хозяйственные постройки

В течение дня силы ПВО Днепропетровщины ликвидировали семь вражеских беспилотников, что позволило снизить масштабы разрушений, сообщили в Южном военном командовании.

