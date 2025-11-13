14:39  13 ноября
13 ноября 2025, 19:25

Враг атаковал три района Днепропетровской области: пострадали три человека, повреждены 15 домов

13 ноября 2025, 19:25
Фото: Днепропетровская ОВА
На Днепропетровщине российские беспилотники и артиллерия повлекли за собой масштабные разрушения, пострадали люди и частные дома

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

Российские войска продолжают обстрелы Днепропетровщины, в частности, Васильковской и Покровской громад на Синельниковщине и Никопольщине. Враг массированно применял беспилотники и артиллерию, что повлекло за собой многочисленные разрушения и пожары.

Российские войска атаковали Васильковскую и Покровскую громады

В Васильковской громаде повреждена инфраструктура и предприятие. Разрушены два частных дома, еще 13 получили повреждения. Также пострадали хозяйственные постройки и автомобили.

FPV-дрон попал по Покровской громаде, в результате чего пострадали три человека – женщина и двое мужчин. Кроме того, поврежден транспорт и хозяйственные постройки. На Никопольщине атакам подверглись райцентр и Марганецкая, Красногригоревская и Мировская громада. Там были разрушены частные дома, повреждены фермерские хозяйства и погибли домашние животные.

Разрушены частные дома и хозяйственные постройки

В течение дня силы ПВО Днепропетровщины ликвидировали семь вражеских беспилотников, что позволило снизить масштабы разрушений, сообщили в Южном военном командовании.

Ранее сообщалось, Россия запустила так называемую "Программу развития Сибири", которая на самом деле может быть скрытой подготовкой к массовой депортации украинцев с временно оккупированных территорий.

