14:24  12 ноября
Завтра в Украине ожидается до +13 градусов: где будет теплее всего
12:50  12 ноября
СБУ предотвратила серию терактов в Киеве
12:38  12 ноября
Погибшему фермеру из Херсонской области присвоили звание Героя Украины
12 ноября 2025, 21:02

Силы ПВО сбили на Днепропетровщине 3 беспилотника

12 ноября 2025, 21:02
Фото: иллюстративное
Силы ПВО Днепропетровщины в течение дня обезвредили три беспилотника, атаковавших жилые и общественные объекты региона

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

В течение сегодняшнего дня силы противовоздушной обороны Днепропетровщины сбили три беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Первом военном командовании области.

Ранее глава Днепропетровской ОВА информировал о том, что противник нанес удары по Никопольскому району по артиллерии и FPV-дронам. Под обстрелы попали райцентр и территории Покровской, Мировской и Марганецкой громад. В результате атак пострадал 56-летний мужчина, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Повреждениям подверглась инфраструктура: лицей, автозаправочная станция, торговый павильон, два многоэтажных дома и столько же частных домов, хозяйственное сооружение, грузовик и линия электропередач.

На Синельниковщине под ударом оказалась Васильковская громада. Здесь беспилотник вызвал пожар. Огнем повреждено восемь частных домов, несколько автомобилей и другие объекты местной инфраструктуры. Спасательные службы работают на местах происшествия, ликвидируя последствия атак.

Напомним, во время последних блекаутов в Киеве родители детей в детсадах жаловались на холод и отсутствие горячей пищи из-за неисправных или отсутствующих генераторов.

