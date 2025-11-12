Фото: иллюстративное

Силы ПВО Днепропетровщины в течение дня обезвредили три беспилотника, атаковавших жилые и общественные объекты региона

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

В течение сегодняшнего дня силы противовоздушной обороны Днепропетровщины сбили три беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Первом военном командовании области.

Ранее глава Днепропетровской ОВА информировал о том, что противник нанес удары по Никопольскому району по артиллерии и FPV-дронам. Под обстрелы попали райцентр и территории Покровской, Мировской и Марганецкой громад. В результате атак пострадал 56-летний мужчина, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Повреждениям подверглась инфраструктура: лицей, автозаправочная станция, торговый павильон, два многоэтажных дома и столько же частных домов, хозяйственное сооружение, грузовик и линия электропередач.

На Синельниковщине под ударом оказалась Васильковская громада. Здесь беспилотник вызвал пожар. Огнем повреждено восемь частных домов, несколько автомобилей и другие объекты местной инфраструктуры. Спасательные службы работают на местах происшествия, ликвидируя последствия атак.

