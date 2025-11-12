Фото: ілюстративне

Сили ППО Дніпропетровщини протягом дня знешкодили три безпілотники, які атакували житлові та громадські об’єкти регіону

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Протягом сьогоднішнього дня сили протиповітряної оборони Дніпропетровщини збили три безпілотні літальні апарати. Про це повідомили у Першому військовому командуванні області.

Раніше голова Дніпропетровської ОВА інформував, що противник завдав ударів по Нікопольському району з артилерії та FPV-дронів. Під обстріл потрапили райцентр та території Покровської, Мирівської та Марганецької громад. Внаслідок атак постраждав 56-річний чоловік, його госпіталізували у важкому стані.

Ураженням піддалася інфраструктура: пошкоджено ліцей, автозаправну станцію, торговельний павільйон, дві багатоповерхівки та стільки ж приватних будинків, господарську споруду, вантажівку і лінію електропередач.

На Синельниківщині під ударом опинилася Васильківська громада. Тут безпілотник спричинив пожежу. Вогнем пошкоджено вісім приватних будинків, кілька автомобілів та інші об’єкти місцевої інфраструктури. Рятувальні служби працюють на місцях подій, ліквідовуючи наслідки атак.

