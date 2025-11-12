14:24  12 ноября
Завтра в Украине ожидается до +13 градусов: где будет теплее всего
12:50  12 ноября
СБУ предотвратила серию терактов в Киеве
12:38  12 ноября
Погибшему фермеру из Херсонской области присвоили звание Героя Украины
12 ноября 2025, 20:40

Полтавщина оторвана от единой энергосистемы из-за обстрелов, – Полтаваоблэнерго

12 ноября 2025, 20:40
Из-за боевых действий тысячи жителей Полтавщины остались без электроэнергии и временно отключены от единой сети страны

Об этом сообщает Полтаваоблэнерго, передает RegioNews.

Полтавская область осталась без подключения к единой энергосистеме Украины из-за обстрелов.

Согласно информации предприятия, нарушение энергоснабжения произошло утром 8 ноября, около пяти часов, из-за активных боевых действий на территории региона. В результате компания потеряла возможность получать электроэнергию из объединенной сети страны.

Специалисты работают над восстановлением электроснабжения, оценивают масштабы повреждений и пытаются подключить объекты критической инфраструктуры к резервным источникам питания. Местные жители могут временно остаться без света и отопительной электроэнергии.

Энергетики призывают жителей области экономно использовать электроэнергию и соблюдать меры безопасности при перебоях в снабжении. Ситуация остается контролируемой, однако точный срок полного возобновления работы сетей пока неизвестен.

Ранее сообщалось о массовых фейковых письмах от налоговой, которые присылали украинцам с вредными вирусами. Гражданам посылают сообщения о штрафах, однако в действительности в письмах содержится вредоносное программное обеспечение.

