14:24  12 ноября
Завтра в Украине ожидается до +13 градусов: где будет теплее всего
12:50  12 ноября
СБУ предотвратила серию терактов в Киеве
12:38  12 ноября
Погибшему фермеру из Херсонской области присвоили звание Героя Украины
12 ноября 2025, 18:48

На Днепропетровщине россияне обстреляли несколько громад: тяжело ранен 56-летний мужчина

12 ноября 2025, 18:48
Фото: Днепровская ОВА
Из-за ночных атак оккупантов на Днепропетровщине разрушены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, ранен мужчина

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

Российская армия снова обстреляла Днепропетровскую область, применив артиллерию и ударные беспилотники типа FPV. Под огонь попали Никополь, а также Покровская, Мировская и Марганецкая громады. В результате атаки пострадал 56-летний мужчина – его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Спасатели ликвидировали последствия обстрела

Обстрелы повлекли за собой значительные разрушения гражданской инфраструктуры. В Никопольском районе повреждены учебное заведение, автозаправочная станция, торговый павильон, два многоэтажных дома и столько же частных домов. Также уничтожено хозяйственное сооружение, поврежден грузовик и линии электропередач.

На Синельниковщине под ударом оказалась Васильковская громада. Согласно предварительным данным, враг атаковал беспилотником. В результате попадания вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Повреждены восемь частных домов, несколько автомобилей и часть местной инфраструктуры.

Повреждены жилые дома и инфраструктура

Ранее сообщалось, из-за российских ударов дронами по энергообъектам без света остались более 27 тысяч потребителей в трех областях - больше всего в Одесской (более 12 тысяч), Днепропетровской (около 8,6 тысяч) и Запорожской (приблизительно 6,5 тысяч).

обстрелы Днепропетровская область Никополь артиллерия раненые разрушенные дома FPV-дроны
11 ноября 2025
