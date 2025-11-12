14:24  12 листопада
Завтра в Україні очікується до +13 градусів: де буде найтепліше
12:50  12 листопада
СБУ запобігла серії терактів у Києві
12:38  12 листопада
Загиблому фермеру із Херсонщини присвоїли звання Героя України
12 листопада 2025, 18:48

На Дніпропетровщині росіяни обстріляли кілька громад: важко поранений 56-річний чоловік

12 листопада 2025, 18:48
Фото: Дніпровська ОВА
Через нічні атаки окупантів на Дніпропетровщині зруйновано житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури, є поранений

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Російська армія знову обстріляла Дніпропетровську область, застосувавши артилерію та ударні безпілотники типу FPV. Під вогонь потрапили Нікополь, а також Покровська, Мирівська й Марганецька громади. Внаслідок атаки постраждав 56-річний чоловік – його госпіталізували у тяжкому стані.

Рятувальники ліквідували наслідки обстрілу

Обстріли спричинили значні руйнування цивільної інфраструктури. У Нікопольському районі пошкоджені навчальний заклад, автозаправна станція, торговельний павільйон, дві багатоповерхівки та стільки ж приватних будинків. Також знищено господарську споруду, пошкоджено вантажівку й лінії електропередач.

На Синельниківщині під ударом опинилася Васильківська громада. За попередніми даними, ворог атакував безпілотником. Внаслідок влучання спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Пошкоджено вісім приватних осель, кілька автомобілів і частину місцевої інфраструктури.

Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру

Раніше повідомлялося, через російські удари дронами по енергооб'єктах без світла залишилися понад 27 тисяч споживачів у трьох областях – найбільше в Одеській (понад 12 тисяч), Дніпропетровській (близько 8,6 тисячі) та Запорізькій (приблизно 6,5 тисячі).

11 листопада 2025
07 серпня 2025
