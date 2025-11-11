У Кривому Розі в приватному будинку вибухнув газовий балон: постраждало подружжя

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вранці 11 листопада у Тернівському районі Кривого Рогу стався вибух у приватному будинку

Про це повідомляє "Відомо" з посиланням на "Свої. Кривий Ріг", передає RegioNews.

За попередньою інформацією, раптово розгерметизувався газовий балон для кемпінгу, коли господарі намагалися нагріти воду

Внаслідок інциденту 53-річна жінка отримала опіки майже всього тіла, а 54-річний чоловік – опік обличчя. Під час госпіталізації обидва були при тямі.

Обставини вибуху наразі з’ясовує поліція.

Фахівці наголошують, газові балони можуть вибухати через перегрів, різкі перепади температур, несправність обладнання або неправильне поводження.

Щоб уникнути нещасних випадків, необхідно:

зберігати балони у прохолодному та провітрюваному місці, подалі від джерел тепла;

перевіряти герметичність шлангів і з’єднань;

при витоку газу негайно перекривати вентиль і викликати службу газу.

Нагадаємо, в Запоріжжі правоохоронці з'ясовують обставини вибуху, що стався 10 листопада у палаті однієї з міських лікарень. Попередньо відомо, що вибухнув невстановлений боєприпас. Унаслідок інциденту поранення отримав чоловік.