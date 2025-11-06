Фото: ОВА

Про це повідомив т.в.о начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Внаслідок ворожої атаки постраждали 8 людей. У місті виникли кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки. Пошкоджені авто, а також інфраструктура та транспортне підприємство.

Росіяни атакували безпілотником й Петропавлівську громаду Синельниківського району – там зайнялася будівля комунального підприємства.

По Нікопольщині російська армія продовжувала цілити FPV-дронами та артилерією. Атакували Нікополь та Покровську громаду. Пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок, лінія електропередач.

За даними посадовця, сили ППО вночі знищили в області 13 безпілотників.

Нагадаємо, ввечері 5 листопада окупанти атакували дронами Богодухів у Харківській області. Кількість постраждалих зросла до п'яти.