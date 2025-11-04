В Никополе россияне ударили по "скорой": ранены трое медиков

Фото: ГСЧС Днепропетровщины

В Никополе на Днепропетровщине российские оккупанты целенаправленно атаковали автомобиль экстренной медицинской помощи, который перевозил больного в больницу

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате удара получили трое медиков, их оперативно доставили в лечебное учреждение.

По данным спасателей, пациент – не пострадал.

Как известно, это не первый случай, когда российская армия сознательно бьет по гражданским объектам и машинам скорой помощи в нарушение норм международного гуманитарного права.

Напомним, в ночь на 4 ноября российские военные атаковали Николаевскую общину Синельниковского района ракетой и БПЛА. Погибла 65-летняя женщина. Восемь человек пострадали – среди них двое детей.

Ранее сообщалось, что Одесская область также испытала две волны массированных дроновых ударов . К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Отключений электроснабжения нет.