В Никополе россияне ударили по "скорой": ранены трое медиков
В Никополе на Днепропетровщине российские оккупанты целенаправленно атаковали автомобиль экстренной медицинской помощи, который перевозил больного в больницу
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате удара получили трое медиков, их оперативно доставили в лечебное учреждение.
По данным спасателей, пациент – не пострадал.
Как известно, это не первый случай, когда российская армия сознательно бьет по гражданским объектам и машинам скорой помощи в нарушение норм международного гуманитарного права.
Напомним, в ночь на 4 ноября российские военные атаковали Николаевскую общину Синельниковского района ракетой и БПЛА. Погибла 65-летняя женщина. Восемь человек пострадали – среди них двое детей.
Ранее сообщалось, что Одесская область также испытала две волны массированных дроновых ударов . К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Отключений электроснабжения нет.