04 ноября 2025, 07:58

Россияне атаковали ракетой и дронами Днепропетровщину: есть погибшая, 11 пострадавших

04 ноября 2025, 07:58
Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

В ночь на 4 ноября российские военные атаковали Николаевскую громаду Синельниковского района ракетой и БПЛА

Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

В результате обстрела загорелись кафе-магазин, частный дом и авто. Повреждены 12 домов. Погибла 65-летняя женщина. Восемь человек пострадали – среди них двое детей.

"15-летний парень будет лечиться амбулаторно. 5-летняя девочка – госпитализирована в тяжелом состоянии. Как и двое взрослых", – рассказал чиновник.

Кроме того, российские кафиры ударили КАБом по Васильковской громаде. Там разбиты авто.

По Никопольщине военные РФ били FPV-дронами, артиллерией и РСЗО "Град". Попали по самому Никополю, Марганецкому и Покровскому громадам.

В результате вражеских атак пострадали трое мужчин – 43, 51 и 52 лет. Все будут лечиться дома. Повреждено авто "скорой".

По Павлограду россияне попали беспилотником – повреждена инфраструктура.

Чиновник отметил, что силы ПВО сбили на Днепропетровщине девять беспилотников.

Последствия обстрелов на Синельниковщине:

Последствия обстрелов на Синельниковщине
Последствия обстрелов на Синельниковщине 4 ноября

Последствия вражеских атак на Никопольщине:

Последствия вражеских атак на Никопольщине
Последствия вражеских атак Никопольщины 4 ноября
Последствия вражеских обстрелов Никопольщины 4 ноября
Последствия вражеских обстрелов Никопольщины

Напомним, ГБР приступило к проверке обстоятельств ракетного удара по месту базирования украинских военных на Днепропетровщине.

31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Россияне массированно атаковали Одесщину: есть попадания в энергетическую и портовую инфраструктуру
04 ноября 2025, 08:36
В Донецкой области из-за российских обстрелов погибли два человека, еще двое – ранены
04 ноября 2025, 08:23
В Сумской области будут судить врача за взятку в 20 тысяч гривен
04 ноября 2025, 08:16
В Николаевской области водитель сбил пешехода и оставил его умирать
04 ноября 2025, 08:11
На Сумщине лесника подозревают в халатности, из-за которой погиб работник
04 ноября 2025, 08:04
На Житомирщине спасатели достали тело мужчины из-под перевернутого крана
04 ноября 2025, 07:46
Как простое изменение правил может остановить СОЧ в армии
04 ноября 2025, 07:39
Поджег авто из-за конфликта: на Днепропетровщине задержали 40-летнего мужчину
04 ноября 2025, 07:34
На Киевщине автомобиль съехал с дороги и перевернулся: пострадала женщина и подросток
04 ноября 2025, 07:26
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
