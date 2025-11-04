Россияне атаковали ракетой и дронами Днепропетровщину: есть погибшая, 11 пострадавших
В ночь на 4 ноября российские военные атаковали Николаевскую громаду Синельниковского района ракетой и БПЛА
Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.
В результате обстрела загорелись кафе-магазин, частный дом и авто. Повреждены 12 домов. Погибла 65-летняя женщина. Восемь человек пострадали – среди них двое детей.
"15-летний парень будет лечиться амбулаторно. 5-летняя девочка – госпитализирована в тяжелом состоянии. Как и двое взрослых", – рассказал чиновник.
Кроме того, российские кафиры ударили КАБом по Васильковской громаде. Там разбиты авто.
По Никопольщине военные РФ били FPV-дронами, артиллерией и РСЗО "Град". Попали по самому Никополю, Марганецкому и Покровскому громадам.
В результате вражеских атак пострадали трое мужчин – 43, 51 и 52 лет. Все будут лечиться дома. Повреждено авто "скорой".
По Павлограду россияне попали беспилотником – повреждена инфраструктура.
Чиновник отметил, что силы ПВО сбили на Днепропетровщине девять беспилотников.
Последствия обстрелов на Синельниковщине:
Последствия вражеских атак на Никопольщине:
Напомним, ГБР приступило к проверке обстоятельств ракетного удара по месту базирования украинских военных на Днепропетровщине.