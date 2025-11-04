Фото: ОВА

В ночь на 4 ноября Одесская область подверглась двум волнам массированных атак дронов

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

"Несмотря на активную работу ПВО, которой уничтожено большинство вражеских целей, есть попадание в объекты гражданской портовой и энергетической инфраструктуры", – говорится в сообщении.

В результате ударов возникли пожары. Повреждены дорожные покрытия, производственные сооружения и оборудование. Спасатели ликвидировали возгорания.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Отключений электроснабжения нет.

Напомним, в ночь на 4 ноября российские военные атаковали ракетой и дронами Днепропетровщину – повреждена инфраструктура. Погибла женщина, 11 человек пострадали.