В оккупированном Бердянске студентов-медиков готовят к службе на стороне РФ

Фото: ЦНС

В оккупированном Бердянске оккупационные власти объявили о создании из студентов местного медицинского колледжа формирования под названием "Барс-85"

Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

Официально это представляется как "спасательный отряд" для подготовки к действиям в чрезвычайных ситуациях. Однако местные наблюдатели и аналитики видят в проекте очередной шаг к милитаризации образования и привлечению украинской молодежи к военным действиям на стороне России.

По сообщениям оккупационной администрации, соглашение о создании "Барс-85" подписали представительница "Всероссийского студенческого корпуса спасателей" Анастасия Юрченкова и "директор" Бердянского медицинского колледжа Оксана Грищенко.

Грищенко, бывшая фармацевтка из Мариуполя, представлена в местных "органах власти" и в июне 2025 года была заочно осуждена за коллаборационную деятельность.

Название "Барс-85" восходит к другим пророссийским формированиям во временно оккупированных регионах, которые уже были зафиксированы как задействованные в боевых или полувоенных операциях.

По информации источников, под видом обучения будущих медиков студентов готовят к выполнению функций санитаров, помощников и технического персонала в структурах, поддерживающих российские вооруженные формирования.

Напомним, российские оккупанты на временно подконтрольных им территориях Запорожской области усилили репрессии против местного населения. Власти, установленные оккупантами, жестко реагируют на любые попытки выразить поддержку Украине или критиковать действия российских чиновников.