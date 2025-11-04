У Нікополі росіяни вдарили по "швидкій": поранені троє медиків

Фото: ДСНС Дніпропетровщини

У Нікополі на Дніпропетровщині російські окупанти цілеспрямовано атакували автомобіль екстреної медичної допомоги, який перевозив хворого до лікарні

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок удару травм зазнали троє медиків, їх оперативно доправили до лікувального закладу.

За даними рятувальників, пацієнт – не постраждав.

Як відомо, це не перший випадок, коли російська армія свідомо б’є по цивільних об'єктах та машинах "швидкої допомоги" порушуючи норми міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, в ніч на 4 листопада російські військові атакували Миколаївську громаду Синельниківського району ракетою та БпЛА. Загинула 65-річна жінка. Вісім людей постраждали, – серед них двоє дітей.

Раніше повідомлялося, що Одеська область також зазнала двох хвиль масованих дронових ударів. На щастя, обійшлось без загиблих і постраждалих. Відключень електропостачання немає.