В Херсоне россияне атаковали "скорую", которая приехала на вызов

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В полночь российские террористы атаковали автомобиль бригады "экстренки", прибывшей по вызову в Херсоне. Из-за вражеских обстрелов медики получили ранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.

По данным следствия, около 23:40 российская армия сбросила взрывчатку с дрона вблизи автомобиля бригады экстренной медицинской помощи, прибывшего по вызову.

По оперативным данным Херсонской ОВА, это произошло в Корабельном районе.

"Пострадал 34-летний парамедик и 42-летний экстренный медицинский техник. У них контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. Пострадавшим оказали помощь, дальнейшее лечение - амбулаторно", - говорится в сообщении ОВА.

По факту совершения военного преступления идет досудебное расследование.