12:54  18 июня
В Тернополе несовершеннолетний угнал авто и въехал в столб
08:15  18 июня
В Сумской области ребенок упал в колодец
07:10  18 июня
На Киевщине мужчину убило электрическим током во время рыбалки
UA | RU
UA | RU
18 июня 2025, 12:40

Россияне атаковали пожарную часть на Херсонщине: ранены спасатели

18 июня 2025, 12:40
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 18 июня, армия РФ ударила по пожарной части в Белозерке Херсонской области из беспилотника

Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате сброса взрывчатки пострадали трое спасателей ГСЧС в возрасте 24, 31 и 38 лет.

У всех диагностированы контузии и черепно-мозговые травмы, у двоих - обломочные ранения.

Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывают медицинскую помощь.

Напомним, в Херсоне россияне атаковали "скорую" , приехавшую на вызов. Пострадал 34-летний парамедик и 42-летний экстренный медицинский техник.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Херсонская область Белозерка пожарная часть атака российская армия взрывчатка БПЛА
Оккупанты атаковали Днепропетровщину FPV-дронами: повреждено предприятие, возникли пожары
18 июня 2025, 09:45
Армия РФ атаковала Харьковщину: трое раненых, среди них – подросток
18 июня 2025, 09:38
Обстрелы Сумщины: двое гражданских погибли, разрушены жилье и школа
18 июня 2025, 08:51
Все новости »
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
17 июня 2025
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Такие проблемы рано или поздно должны были вылезти наружу, и число их после войны будет только расти
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
После аварии во Франции домой вернулись 40 украинских подростков
18 июня 2025, 13:44
Миллионы на таможне: что накопила семья Звягинцева за годы государственной службы
18 июня 2025, 13:18
В Кривом Роге во время выезда на семейный конфликт полиция обнаружила посев конопли
18 июня 2025, 13:15
В Тернополе несовершеннолетний угнал авто и въехал в столб
18 июня 2025, 12:54
Теперь ему навсегда 31: в сети показали фото парня, родители которого молились у руин дома в Киеве
18 июня 2025, 12:51
В Запорожье приговорили к 15 годам коллаборанта, который шпионил за украинскими военными
18 июня 2025, 12:42
В Киеве директор государственного предприятия не уплатил почти 100 млн грн налогов
18 июня 2025, 12:31
В Днепре в трамвае №6 скончался 67-летний пассажир: что произошло
18 июня 2025, 12:30
На Буковине мужчина изготовлял и продавал поддельные водительские права
18 июня 2025, 12:22
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Все публикации »
Остап Дроздов
Анна Гин
Вадим Денисенко
Все блоги »