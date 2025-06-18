иллюстративное фото: из открытых источников

Сегодня, 18 июня, армия РФ ударила по пожарной части в Белозерке Херсонской области из беспилотника

Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате сброса взрывчатки пострадали трое спасателей ГСЧС в возрасте 24, 31 и 38 лет.

У всех диагностированы контузии и черепно-мозговые травмы, у двоих - обломочные ранения.

Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывают медицинскую помощь.

Напомним, в Херсоне россияне атаковали "скорую" , приехавшую на вызов. Пострадал 34-летний парамедик и 42-летний экстренный медицинский техник.