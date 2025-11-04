Харьков под ударом: в городе раздались взрывы

Иллюстративное фото: из открытых источников

Во вторник, 4 ноября, около четырех часов утра, в Харькове раздались взрывы

Об этом сообщило "Суспільне", передает RegioNews.

По информации СМИ, в течение примерно 12 минут в городе прогремели пять взрывов.

Информации о пострадавших или масштабах разрушений пока нет.

Местные службы работают на месте происшествия, детали уточняются.

Напомним, в ночь на 3 ноября Россия атаковала Украину тремя аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал", четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М", пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а также 138 ударными БПЛ типа "Shahed", "Бапла" и "Shahed". Зафиксировано попадание ракет и 20 дронов на 11 локациях.