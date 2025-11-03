08:38  03 листопада
UA | RU
У Кривому Розі судили чоловіка, який допомагав влаштувати теракт

03 листопада 2025, 11:05
Саксаганський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області затвердив угоду про визнання винуватості у справі про пособництво терористичному акту. Стало відомо, як покарали чоловка

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Відомо, що раніше чоловік уже мав проблеми з законом. Він відбував 3-річне покарання за крадіжку. У 2024 році він звільнився, і вже влітку цього року його завербував представник РФ через месенджер. Тоді йому запропонували за грошову винагороду виготовити саморобний пристрій.

Чоловік отримав 250 доларів на гаманець для криптовалюти, щоб купити все необхідне. Далі за інструкцією куратора він виготовив вибуховий пристрій у домашніх умовах. Вибуховий пристрій він на вулиці за вказаними координатами. Звідти пакунок забрали двоє інших співучасників злочину і зберігали в якомусь гаражі.

10 липня пристрій вибухнув, але, на щастя, тяжків наслідків не було. Чоловік визнав провину та уклав угоду. Суд призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ зірвала ще одну спробу росіян здійснити новий теракт у Харкові. У прифронтовому місті затримали агента ФСБ, який готував саморобну вибухівку та збирався її підірвати.

