Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Під ранок 3 листопада російські військові завдали ракетного удару по Дніпру

Про це повідомив т.в.о начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

"Агресор вдарив по Дніпру ракетами. Понівечене підприємство. Виникла пожежа, її загасили", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожого удару по Дніпру постраждав 37-річний чоловік – він лікуватиметься вдома.

Крім того, вночі по Нікополю російська армія застосовувала артилерію та FPV-дрони.

Також посадовець зазначив, що до лікарів звернувся ще один поранений через атаку на Павлоград напередодні – 73-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно. Загалом протягом учорашнього дня у місті постраждали четверо людей.

За даними посадовця, в ніч на 3 листопада сили ППО збили на Дніпропетровщині два безпілотники.

Нагадаємо, вночі 3 листопада росіяни атакували Тростянецьку громаду на Сумщині за допомогою ударних безпілотників. Є загиблий, трьох людей дістали з-під завалів.