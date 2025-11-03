Росіяни вдарили ракетами по Дніпру: пошкоджене підприємство
Під ранок 3 листопада російські військові завдали ракетного удару по Дніпру
Про це повідомив т.в.о начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.
"Агресор вдарив по Дніпру ракетами. Понівечене підприємство. Виникла пожежа, її загасили", – йдеться у повідомленні.
Внаслідок ворожого удару по Дніпру постраждав 37-річний чоловік – він лікуватиметься вдома.
Крім того, вночі по Нікополю російська армія застосовувала артилерію та FPV-дрони.
Також посадовець зазначив, що до лікарів звернувся ще один поранений через атаку на Павлоград напередодні – 73-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно. Загалом протягом учорашнього дня у місті постраждали четверо людей.
За даними посадовця, в ніч на 3 листопада сили ППО збили на Дніпропетровщині два безпілотники.
Нагадаємо, вночі 3 листопада росіяни атакували Тростянецьку громаду на Сумщині за допомогою ударних безпілотників. Є загиблий, трьох людей дістали з-під завалів.