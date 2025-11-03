08:38  03 листопада
У Дніпрі під час атаки містяни не змогли потрапити до метро
03 листопада
Смертельна ДТП на Прикарпатті: Вища рада правосуддя погодила арешт судді
03 листопада
На Кіровоградщині з річки дістали тіло загиблої жінки
03 листопада 2025, 07:58

Росіяни вдарили ракетами по Дніпру: пошкоджене підприємство

03 листопада 2025, 07:58
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Під ранок 3 листопада російські військові завдали ракетного удару по Дніпру

Про це повідомив т.в.о начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

"Агресор вдарив по Дніпру ракетами. Понівечене підприємство. Виникла пожежа, її загасили", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожого удару по Дніпру постраждав 37-річний чоловік – він лікуватиметься вдома.

Крім того, вночі по Нікополю російська армія застосовувала артилерію та FPV-дрони.

Також посадовець зазначив, що до лікарів звернувся ще один поранений через атаку на Павлоград напередодні – 73-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно. Загалом протягом учорашнього дня у місті постраждали четверо людей.

За даними посадовця, в ніч на 3 листопада сили ППО збили на Дніпропетровщині два безпілотники.

Нагадаємо, вночі 3 листопада росіяни атакували Тростянецьку громаду на Сумщині за допомогою ударних безпілотників. Є загиблий, трьох людей дістали з-під завалів.

