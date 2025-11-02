Россияне повредили железную дорогу на Днепропетровщине

иллюстративное фото: из открытых источников

"Укрзализныця" сообщила об изменениях в расписании пригородных рейсов на 2 ноября из-за повреждений инфраструктуры в результате боевых действий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укрзализныцю".

Ограничения касаются Днепропетровской и Донецкой областей.

Как отмечается, на некоторых участках Днепропетровщины повреждена сеть в результате боевых действий. Итак, ряд поездов в эти сутки ограничиваем до/со станции Письменная:

Поезд №6110 будет курсировать Днепр – Письменная (вместо Днепр – Чаплино)

﻿﻿Поезд №6127 будет курсировать Письменные – Днепр (вместо Чаплино – Днепр).

﻿﻿№6122 будет курсировать Днепр – Письменная (вместо Днепр – Демурино).

№6135 будет курсировать Письменная – Синельниково-1 (вместо Демурино – Синельниково-1).

Напомним, в пятицу, 31 октября, российские войска обстреляли Днепропетровскую область из артиллерии, FPV-дронами и другими беспилотниками. Тогда в результате российских обстрелов погибла женщина.