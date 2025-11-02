Россияне повредили железную дорогу на Днепропетровщине
"Укрзализныця" сообщила об изменениях в расписании пригородных рейсов на 2 ноября из-за повреждений инфраструктуры в результате боевых действий
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укрзализныцю".
Ограничения касаются Днепропетровской и Донецкой областей.
Как отмечается, на некоторых участках Днепропетровщины повреждена сеть в результате боевых действий. Итак, ряд поездов в эти сутки ограничиваем до/со станции Письменная:
- Поезд №6110 будет курсировать Днепр – Письменная (вместо Днепр – Чаплино)
- Поезд №6127 будет курсировать Письменные – Днепр (вместо Чаплино – Днепр).
- №6122 будет курсировать Днепр – Письменная (вместо Днепр – Демурино).
- №6135 будет курсировать Письменная – Синельниково-1 (вместо Демурино – Синельниково-1).
Напомним, в пятицу, 31 октября, российские войска обстреляли Днепропетровскую область из артиллерии, FPV-дронами и другими беспилотниками. Тогда в результате российских обстрелов погибла женщина.
