Росіяни пошкодили залізницю на Дніпропетровщині
"Укрзалізниця" повідомила про зміни у розкладі приміських рейсів на 2 листопада через пошкодження інфраструктури внаслідок бойових дій
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Укрзалізницю".
Обмеження стосуються Дніпропетровської та Донецької областей.
Як зазначається, на деяких ділянках Дніпропетровщини пошкоджено мережу внаслідок бойових дій. Тож, низку поїздів в цю добу обмежуємо до/з станції Письменна:
- Поїзд №6110 курсуватиме Дніпро – Письменна (замість Дніпро – Чаплине)
- Поїзд №6127 курсуватиме Письменні – Дніпро (замість Чаплине – Дніпро).
- №6122 курсуватиме Дніпро – Письменна (замість Дніпро – Демурине).
- №6135 курсуватиме Письменна – Синельникове-1 (замість Демурине – Синельникове-1).
Нагадаємо, у п’ятицю, 31 жовтня, російські війська обстріляли Дніпропетровську область із артилерії, FPV-дронами та іншими безпілотниками. Тоді внаслідок російського обстрілу загинула жінка.
Росіяни атакували дроном Марганець: є загиблий та пораненийВсі новини »
01 листопада 2025, 13:21ДТП на Дніпропетровщині: розбиті автівки, постраждали п'ятеро людей
31 жовтня 2025, 08:29Обстріли на Дніпропетровщині: вночі було гучно у Дніпрі та двох районах
31 жовтня 2025, 07:42
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
На Дніпропетровщині до чотирьох зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки 1 листопада
02 листопада 2025, 11:42Укрзалізниця прокладе євроколію до Львова
02 листопада 2025, 11:10Росіяни вбили на Донеччині ще п'ятьох цивільних
02 листопада 2025, 10:58Неграмотні тактичні дії замість об'єктивної оцінки отримують купу вихвалянь від блогерів, а помилки прикривають піаром
02 листопада 2025, 10:25Росіяни атакували Одещину дронами, є жертви
02 листопада 2025, 10:11Вночі росіяни знову масовано атакували територію України безпілотниками і ракетами
02 листопада 2025, 09:35Стало відомо, як вимикатимуть світло 2 листопада
02 листопада 2025, 08:46В Одесі стався скандал через російську музику у нічному клубі
02 листопада 2025, 08:33Новий порядок оформлення відстрочок від мобілізації: понад 720 тисяч продовжені автоматично
01 листопада 2025, 19:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі блоги »