Росіяни пошкодили залізницю на Дніпропетровщині

"Укрзалізниця" повідомила про зміни у розкладі приміських рейсів на 2 листопада через пошкодження інфраструктури внаслідок бойових дій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Укрзалізницю".

Обмеження стосуються Дніпропетровської та Донецької областей.

Як зазначається, на деяких ділянках Дніпропетровщини пошкоджено мережу внаслідок бойових дій. Тож, низку поїздів в цю добу обмежуємо до/з станції Письменна:

Поїзд №6110 курсуватиме Дніпро – Письменна (замість Дніпро – Чаплине)

﻿﻿Поїзд №6127 курсуватиме Письменні – Дніпро (замість Чаплине – Дніпро).

﻿﻿№6122 курсуватиме Дніпро – Письменна (замість Дніпро – Демурине).

№6135 курсуватиме Письменна – Синельникове-1 (замість Демурине – Синельникове-1).

Нагадаємо, у п’ятицю, 31 жовтня, російські війська обстріляли Дніпропетровську область із артилерії, FPV-дронами та іншими безпілотниками. Тоді внаслідок російського обстрілу загинула жінка.