На Днепропетровщине в результате российских обстрелов погибла женщина

иллюстративное фото: из открытых источников

В пятицу, 31 октября, российские войска обстреляли Днепропетровскую область из артиллерии, FPV-дронами и другими беспилотниками

Об этом сообщил и.о. начальник областной военной администрации Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

По его словам, в результате атак погибла женщина, еще два человека получили ранения.

Под ударами оказались Синельниковский, Никопольский и Павлоградский районы.

Напомним, в ночь на 29 октября российские войска атаковали Никопольщину и Синельниковщину в Днепропетровской области. Была повреждена инфраструктура и дома.