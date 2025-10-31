На Днепропетровщине в результате российских обстрелов погибла женщина
В пятицу, 31 октября, российские войска обстреляли Днепропетровскую область из артиллерии, FPV-дронами и другими беспилотниками
Об этом сообщил и.о. начальник областной военной администрации Владислав Гайваненко, передает RegioNews.
По его словам, в результате атак погибла женщина, еще два человека получили ранения.
Под ударами оказались Синельниковский, Никопольский и Павлоградский районы.
Напомним, в ночь на 29 октября российские войска атаковали Никопольщину и Синельниковщину в Днепропетровской области. Была повреждена инфраструктура и дома.
В Днепре подростки снимают двери с мобильных укрытийВсе новости »
31 октября 2025, 09:25ДТП на Днепропетровщине: разбиты автомобили, пострадали пять человек
31 октября 2025, 08:29Обстрелы на Днепропетровщине: ночью было громко в Днепре и двух районах
31 октября 2025, 07:42
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
В Херсонской области в результате российских атак ранены 17 человек
31 октября 2025, 21:58В Украине трех производителей воды оштрафовали за ложь
31 октября 2025, 21:44В США дали разрешение на передачу Украине ракет Tomahawk
31 октября 2025, 20:53Секреты киберспортсменов: как оптимизировать ПК для максимальной скорости
31 октября 2025, 20:40Отключения света 1 ноября: украинцев предупредили об ограничениях - какие графики
31 октября 2025, 20:20Украинские военные могут подать рапорт на дополнительный отпуск онлайн
31 октября 2025, 20:17В Харьковской области судили медсестру, которая заработала на оформлении инвалидности 200 тысяч
31 октября 2025, 19:55"Исчезли" более полутора миллионов: в Одесской области разоблачили хищение средств на закупках для ВСУ
31 октября 2025, 19:40Оккупанты принудительно депортировали их в РФ: Украине удалось вернуть еще одну группу детей и подростков, среди них - сироты
31 октября 2025, 19:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все блоги »