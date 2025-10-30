Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Російська військові вдарили ракетою по Дніпру. Влучили у підприємство

Про це повідомив т.в.о начальника ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

"Ворог атакував Дніпро ракетою. Її спрямував на підприємство. Загиблих і постраждалих немає", – йдеться у повідомленні.

Крім того, дронами росіяни поцілили по по Покровській та Миколаївській громадах Синельниківського району. Виникли пожежі. Пошкоджені інфраструктура та приватні будинки. Постраждалих немає.

По Нікопольщині російська армія била FPV-дронами та артилерією. Потерпали райцентр, Марганецька, Покровська та Мирівська громади. На щастя, без жертв.

Посадовець додав, що вночі 30 жовтня сили ППО збили в небі над Дніпропетровщиною 22 безпілотники

Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня російська армія завдала по Запоріжжю щонайменше 20 БпЛА та 8 ракетних ударів. Внаслідок обстрілу зруйновані кілька поверхів гуртожитку. Постраждали 11 людей.