Напал на работника СИЗО: экспредседателю Комиссии по азартным играм сообщили о подозрении

Фото: Офис Генерального прокурора

Бывшему председателю Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей сообщено о подозрении в нанесении телесных повреждений работнику СИЗО

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Имени подозреваемого не указывается, но именно Иван Рудый возглавлял эту комиссию с момента ее создания.

Прокуратуры инкриминируют эксчиновнику умышленное причинение телесных повреждений работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей.

По данным следствия, подозреваемый находится под стражей в Киевском следственном изоляторе в рамках другого уголовного производства. Он подозревается в содействии деятельности российского онлайн-казино на территории Украины, незаконном хранении наркотиков и оружия.

По информации правоохранителей, во время проверки камеры сотрудники СИЗО заметили у подозреваемого мобильный телефон. Он отказался его отдать, выхватил видеорегистратор стражи порядка и нанес удары руками и головой по лицу майора внутренней службы.

Инцидент прекратили работники изолятора и другой заключенный. Пострадавший получил легкие телесные повреждения.

Как известно, работники ДБР 18 декабря 2024 задержали председателя КРАИЛ Ивана Рудого при содействии деятельности российского онлайн-казино. Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Напомним, прокуроры открыли уголовное производство по факту смерти заключенного в Киевском СИЗО. Погибший был бывшим сотрудником этого же СИЗО и проходил по делу о действиях, которые по версии следствия привели к смерти другого заключенного.