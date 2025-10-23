Фото: "СВОЇ Кривий Ріг"

Про це повідомляє "СВОЇ Кривий Ріг", передає RegioNews.

У Кривому Розі поширюється відео, на якому військовослужбовці Військової служби правопорядку (ВСП) застосовують фізичну силу до інших військових, ймовірно, тих, хто самовільно залишив частину (СЗЧ). Інцидент, за попередньою інформацією, стався 21 жовтня.

За даними джерел, у одного з постраждалих можуть бути зламані ребра, у іншого – стався напад епілепсії. Через ситуацію військові не змогли звернутися до поліції і повідомити про інцидент.

Місцеві ЗМІ зазначають, що відео активно поширюється в мережі, проте обставини та мотиви дій ВСП ще перевіряються. Усі учасники інциденту наразі не коментують ситуацію офіційно.

Слідство у справі поки не розпочате, очікуються офіційні пояснення від командування.

Нагадаємо, на Тернопільщині правоохоронці затримали чоловіка, який обіцяв "вирішити" проблеми з самовільним залишенням частини за $12 тисяч. За даними слідства, він пропонував свої послуги військовослужбовцям та їхнім родичам, обіцяючи уникнути наслідків.