16:09  23 октября
14 лет тюрьмы получил агент РФ, готовивший убийства общественных активистов в Одессе
13:48  23 октября
Киев готовится к самому тяжелому отопительному сезону за время войны – Кличко
13:35  23 октября
На оккупированном Запорожье детей вынуждают петь гимн РФ
23 октября 2025, 20:09

В Днепре задержаны двое мужчин за похищение посылок из почтаматов

23 октября 2025, 20:09
Фото: пресс-служба полиции
Правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в похищении посылок из почтаматов

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Задержание произошло непосредственно после очередной кражи – воры не успели скрыться и были схвачены с вещественными доказательствами у места преступления.

По данным следствия, двое жителей области в возрасте 27 и 38 лет действовали ночью. Они проникали в подъезды домов, где установлены почтоматы, взламывали дверцу ячеек и забирали чужие посылки. Полицейские установили, что мужчины действовали слаженно, по заранее разработанной схеме, и могли быть причастны к ряду подобных краж в разных районах Днепра.

У них изъяли похищенные посылки

Оперативники Днепровского районного управления полиции №1 совместно с управлением криминальной полиции области и следователями произвели задержание подозреваемых в порядке статьи 208 УПК РФ. При обыске у них изъяли похищенные вещи и другие доказательства, подтверждающие причастность к преступлению.

Обе фигурантам уже сообщено о подозрении в совершении кражи, совершенной повторно и по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 185 УК Украины).

Ранее сообщалось, в Житомире задержана 24-летняя женщина, которая пыталась передать своему мужу в тюрьму запрещенные вещества под видом личных вещей. Правоохранители обнаружили наркотики во время проверки "передачи", так что свидание для женщины завершилось уголовным производством.

16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
