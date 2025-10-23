Фото: пресс-служба полиции

Правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в похищении посылок из почтаматов

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Задержание произошло непосредственно после очередной кражи – воры не успели скрыться и были схвачены с вещественными доказательствами у места преступления.

По данным следствия, двое жителей области в возрасте 27 и 38 лет действовали ночью. Они проникали в подъезды домов, где установлены почтоматы, взламывали дверцу ячеек и забирали чужие посылки. Полицейские установили, что мужчины действовали слаженно, по заранее разработанной схеме, и могли быть причастны к ряду подобных краж в разных районах Днепра.

У них изъяли похищенные посылки

Оперативники Днепровского районного управления полиции №1 совместно с управлением криминальной полиции области и следователями произвели задержание подозреваемых в порядке статьи 208 УПК РФ. При обыске у них изъяли похищенные вещи и другие доказательства, подтверждающие причастность к преступлению.

Обе фигурантам уже сообщено о подозрении в совершении кражи, совершенной повторно и по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 185 УК Украины).

