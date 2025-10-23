21:22  23 жовтня
Синоптикиня попередила про різку зміну погоди в Україні
13:48  23 жовтня
Київ готується до найважчого опалювального сезону за час війни – Кличко
13:35  23 жовтня
На окупованому Запоріжжі дітей змушують співати гімн РФ
23 жовтня 2025, 20:09

У Дніпрі затримали двох чоловіків за викрадення посилок із поштоматів

23 жовтня 2025, 20:09
Фото: пресслужба поліції
Правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у викраденні посилок із поштоматів

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Затримання відбулося безпосередньо після чергової крадіжки – злодії не встигли втекти та були схоплені з речовими доказами біля місця злочину.

За даними слідства, двоє мешканців області віком 27 і 38 років діяли вночі. Вони проникали до під'їздів будинків, де встановлені поштомати, зламували дверцята комірок та забирали чужі посилки. Поліцейські встановили, що чоловіки діяли злагоджено, за заздалегідь розробленою схемою, і могли бути причетні до низки подібних крадіжок у різних районах Дніпра.

У них вилучили викрадені посилки

Оперативники Дніпровського районного управління поліції №1 спільно з управлінням кримінальної поліції області та слідчими провели затримання підозрюваних у порядку статті 208 КПК України. Під час обшуку в них вилучили викрадені речі та інші докази, що підтверджують причетність до злочину.

Обом фігурантам уже повідомлено про підозру у вчиненні крадіжки, скоєної повторно та за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 185 КК України).

Раніше повідомлялося, в Житомирі затримали 24-річну жінку, яка намагалася передати своєму чоловіку у в'язницю заборонені речовини під виглядом особистих речей. Правоохоронці виявили наркотики під час перевірки "передачі", тож побачення для жінки завершилося кримінальним провадженням.

Дніпро посилка пошта крадіжка затримання злочин підозрюваний
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
