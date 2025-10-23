Фото: пресслужба поліції

Правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у викраденні посилок із поштоматів

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Затримання відбулося безпосередньо після чергової крадіжки – злодії не встигли втекти та були схоплені з речовими доказами біля місця злочину.

За даними слідства, двоє мешканців області віком 27 і 38 років діяли вночі. Вони проникали до під'їздів будинків, де встановлені поштомати, зламували дверцята комірок та забирали чужі посилки. Поліцейські встановили, що чоловіки діяли злагоджено, за заздалегідь розробленою схемою, і могли бути причетні до низки подібних крадіжок у різних районах Дніпра.

У них вилучили викрадені посилки

Оперативники Дніпровського районного управління поліції №1 спільно з управлінням кримінальної поліції області та слідчими провели затримання підозрюваних у порядку статті 208 КПК України. Під час обшуку в них вилучили викрадені речі та інші докази, що підтверджують причетність до злочину.

Обом фігурантам уже повідомлено про підозру у вчиненні крадіжки, скоєної повторно та за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 185 КК України).

