13:40  22 октября
На Закарпатье задержан мужчина, который угрожал людям винтовкой
09:30  22 октября
В Green Gray назвали причину смерти Андрея Дизеля Яценко
07:28  22 октября
Момент прилета "Италмаса" в Сумах попал на видео
22 октября 2025, 18:02

В Днепре умерла 17-летняя девушка, прыгнувшая с Амурского моста

22 октября 2025, 18:02
В Днепре умерла 17-летняя Виктория Коноплева, которая несколько дней назад пыталась покончить с собой, прыгнув с Амурского моста. Несмотря на усилия врачей, девушка скончалась в больнице 22 октября

Об этом сообщает местный телеканал D1 со ссылкой на родственников Виктории, RegioNews.

Ее сестра подтвердила факт смерти, но не уточнила детали.

По данным следствия, 19 октября Виктория ушла из дома и скрылась. Семья обратилась в полицию, и впоследствии стало известно, что девушка прыгнула в реку с Амурского моста.

Случайный прохожий подметил это и вызвал спасателей и медиков.

Водолазы достали Викторию из воды в 100 метрах от берега. Ей оказывали первую помощь на месте, после чего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

Напомним, пострадавшей сразу предоставили сердечно-легочную реанимацию и передали медикам.

мост Днепр суицид
